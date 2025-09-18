Cristi Chivu, lăudat după ce a debutat cu dreptul pe banca lui Internazionale Milano în Liga Campionilor 

Internazionale Milano, vicecampioana europeană en-titre, a debutat cu o victorie în noul sezon de Liga Campionilor, 2-0, în deplasare, cu Ajax Amsterdam.

Olandezii de la Ajax i-au dedicat o postare specială lui Chivu, la revenirea acestuia pe arena din Amsterdam - Facebook/AFC Ajax

A fost şi primul meci al lui Inter în Liga Campionilor sub comanda antrenorului român Cristian Chivu, tehnicianul de 44 de ani fiind lăudat de toată lumea. Marcus Thuram a marcat cele două goluri ale lui Inter, ambele din pasele lui Hakan Calhanoglu.

Printre altele, Chivu a fost lăudat pentru modul în care a reuşit să gestioneze situaţia după eşecul din weekend, 3-4 pe terenul lui Juventus Torino, după ce Inter avea 3-2 în minutul 81.

De asemenea, Chivu a fost lăudat şi pentru alegerea de a nu se bucura la golurile lui Inter, din respect pentru tot ce a însemnat Ajax Amsterdam şi fanii olandezi în cariera sa de fotbalist.

Vă reamintim că românul Cristian Chivu a devenit un nume important în fotbalul mare în tricoul celor de la Ajax Amsterdam, club pentru care a evoluat în perioada 1999-2003. Ajax l-a luat pe Chivu de la Universitatea Craiova, iar apoi românul a făcut pasul către AS Roma şi Internazionale Milano.

Ca jucător al lui Ajax, Chivu a adunat 142 de meciuri şi 13 goluri, ajungând inclusiv căpitanul echipei. Cu Ajax, Chivu a fost campion al Olandei, câştigător al Cupei Olandei şi câştigător al Supercupei Olandei. Toate trofeele le-a obţinut în 2002, românul fiind desemnat, la finalul sezonului 2001-2002, şi cel mai bun jucător din campionatul Olandei.

