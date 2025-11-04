CSM Bucureşti l-a demis pe Adi Vasile, după eşecul cu Odense din Liga Campionilor
Oficialii echipei de handbal feminin CSM Bucureşti anunţă despărţirea de antrenorul principal al echipei, Adrian Vasile, după înfrângerea suferită în faţa danezelor de la Odense, din Liga Campionilor.
Duminică, în etapa a 6-a a Ligii Campionilor, CSM Bucureşti a eşuat lamentabil pe teren propriu, cedând, scor 30-36, în confruntarea cu Odense, meci în care campioana României era, măcar teoretic, mare favorită.
A fost a patra înfrângere suferită în Europa, eşec ce o poate costa pe campioana României calificarea în fazele eliminatorii ale competiţiei.
Parcursul dezastruos din Europa i-a făcut pe cei de la CSM Bucureşti să ia decizia de a se despărţi de antrenorul Adrian Vasile, echipa urmând a fi pregătită de Iulia Curea, până la desemnarea unui nou antrenor principal.
Alături de Adrian Vasile, de la CSM Bucureşti pleacă şi team-managerul Cristina Vărzaru, aceasta înaintându-şi demisia care i-a fost acceptată.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰