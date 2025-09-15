Echipa României a învins El Salvador, scor general 3-1, în Santa Tecla şi va evolua în play-off-urile Grupei Mondiale I. Tenismanul Radu David Ţurcanu a fost cel care a adus victoria României, după ce l-a învins pe Cesar Cruz cu 7-6 (7/5), 6-3, potrivit Agerpres.

Cupa Davis: România a învins El Salvador, scor 3-1, şi s-a calificat în play-off-ul Grupei Mondiale I - Facebook/Federaţia Română de Tenis

Tenismanul Radu David Ţurcanu (19 ani, 660 ATP), debutant în echipa României cu prilejul acestei întâlniri, s-a impus după o oră şi 48 de minute de joc efectiv. Meciul fusese întrerupt la 15-0 pentru român în setul secund, dar a fost reluat după circa o oră.

În primul meci de simplu, Ţurcanu l-a învins pe Marcelo Arevalo (34 ani) cu 6-7 (3/7), 6-3, 6-2. Apoi, Gabriel Gheţu (17 ani, 765 ATP), debutant şi el în Cupa Davis, a trecut de Cesar Cruz (19 ani, 1.400 ATP) cu 6-1, 2-6, 6-2.

Punctul gazdelor a fost adus de perechea Marcelo Arevalo/Cesar Cruz, care a dispus de cuplul Mircea-Alexandru Jecan/Bogdan Pavel cu 6-4, 6-4, în meciul de dublu.

Căpitanul nejucător al echipei României, Adrian Marcu, a contat doar pe cei patru jucători în El Salvador, în timp ce din echipa gazdelor au mai făcut parte Diego Duran (20 ani, 1.658 ATP la simplu, 1.391 ATP la dublu), Juan Carlos Fuentes Vasquez (20 ani, 1.999 ATP la simplu, 2.528 ATP la dublu) şi Donald Hall (28 ani). Căpitanul echipei este Lluis Miralles.

România a fost învinsă de Bulgaria cu 3-1, pe 31 ianuarie-1 februarie, la Craiova, în play-off-ul Grupei Mondiale I a competiţiei. În play-off-ul Grupei Mondiale II, El Salvador a trecut de Republica Moldova, cu 3-2, pe teren propriu, la Santa Tecla.

