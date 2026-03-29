Kimi Antonelli, învingător în Marele Premiu al Japoniei

Pilotul italian Kimi Antonelli (Mercedes) a câştigat Marele Premiu al Japoniei, desfăşurat duminică pe circuitul de la Suzuka, obţinând astfel a doua sa victorie consecutivă în Campionatul Mondial de Formula 1, după ce a triumfat în urmă cu două săptămâni în China.

de Redactia Observator

la 29.03.2026 , 10:11
În cusa de la Suzuka, Antonelli l-a devansat cu 13 sec 722/1000 pe australianul Oscar Piastri (McLaren) şi cu 15 sec 270/1000 pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari).

Graţie acestui succes, Kimi Antonelli a devenit, la 19 ani, cel mai tânăr lider al clasamentului general din istoria Marelui Circ.

Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: "Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta"
Un român a ajuns în Siberia, la -50 grade, cu o mașină veche de 26 de ani
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
