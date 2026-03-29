Kimi Antonelli, învingător în Marele Premiu al Japoniei

Pilotul italian Kimi Antonelli (Mercedes) a câştigat Marele Premiu al Japoniei, desfăşurat duminică pe circuitul de la Suzuka, obţinând astfel a doua sa victorie consecutivă în Campionatul Mondial de Formula 1, după ce a triumfat în urmă cu două săptămâni în China.

În cusa de la Suzuka, Antonelli l-a devansat cu 13 sec 722/1000 pe australianul Oscar Piastri (McLaren) şi cu 15 sec 270/1000 pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari).

Graţie acestui succes, Kimi Antonelli a devenit, la 19 ani, cel mai tânăr lider al clasamentului general din istoria Marelui Circ.

