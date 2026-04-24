Noi detalii tulburătoare ies la iveală despre moartea lui Diego Maradona: "Victima avea multe edeme"

Au trecut mai bine de cinci ani de la moartea legendarului Diego Maradona, însă cazul continuă să producă momente extrem de cutremurătoare.

În Argentina are loc un proces împotriva echipei medicale care ar fi trebuit să aibă grijă de sănătatea fostului mare fotbalist, pentru presupuse neglijenţe, iar la înfăţişarea de joi, cei prezenţi au avut parte de momente cu adevărat tulburătoare.

Asta pentru că au fost prezentate inclusiv imagini cu trupul neînsufleţit al argentinianului, surprinse la scurt timp după ce s-a produs decesul.

Prezentarea imaginilor terifiante au fost însoţite de informări pe măsură. Concret, Juan Carlos Pinto, medicul de urgenţă care a intervenit la faţa locului, a precizat că victima "avea multe edeme, faţa foarte umflată, edeme la membre, un abdomen bombat, ca un balon".

De asemenea, doctorul Pinto a ţinut să precizeze că "nu exista niciun defibrilator, nici oxigen, nimic. În cameră nu se găsea nimic care să indice că pacientul se afla în îngrijire medicală la domiciliu. Pentru mine, era o cameră obişnuită, nu un loc destinat îngrijirii unei persoane. Ca o cameră din casa mea".

Imaginile şi informaţiile prezentate au făcut-o pe Giannina, fiica lui Diego Maradona, să izbucnească în lacrimi.

Fostul mare fotbalist argentinian s-a stins din viaţă pe 25 noiembrie 2020, la câteva săptămâni după ce tocmai împlinise 60 de ani. Medicii care ar fi trebuit să-l supravegheze şi care sunt bănuiţi de neglijenţă riscă între opt şi 25 de ani de închisoare.

