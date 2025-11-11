Denis Drăguş, mesaj tranşant înainte de meciul decisiv cu Bosnia Herţegovina de sâmbătă: "Vrem revanşa"

Naţionala de fotbal a României susţine, sâmbătă seara, un meci extrem de important, în deplasare, cu Bosnia Herţegovina, în preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor, din America de Nord.

Partida de la Zenica se va juca de la 21.45, ora României, şi are un caracter decisiv, "tricolorii" fiind obligaţi să câştige pentru a mai spera la locul 2 în Grupa H, grupă din care mai fac parte Austria, Cipru şi San Marino.

România are 10 puncte în acest moment, din şase meciuri, şi este la trei puncte de Bosnia Herţegovina şi la cinci puncte de Austria, cu două etape înainte de finalul primei faze a preliminariilor.

În tur, la Bucureşti, Bosnia Herţegovina a obţinut o victorie surprinzătoare, 1-0, dar, acum, elevii lui Mircea Lucescu anunţă că sunt decişi să-şi ia revanşa pentru eşecul respectiv.

Într-un interviu acordat pentru frf.tv, atacantul Denis Drăguş a ţinut să precizeze că "am un coleg la echipa de club, care e la naționala Bosniei, cu care am vorbit. Îmi spunea că nu știe cum a reușit echipa lui să câștige la București. I s-a părut și lui atmosfera incredibilă. Am pierdut nemeritat acel meci. Am avut mute ocazii, am dominat jocul după golul lor și cred că avem o revanșă de luat la Zenica".

De asemenea, Denis Drăguş a transmis că abia aşteaptă să revină în formula de start a naţionalei, după ce a ratat meciul cu Austria din cauza unor probleme medicale. "Sper să-mi ajut echipa, indiferent că va fi cu goluri, cu pase, e un sentiment senzațional să marchezi pentru națională. Sper să merg, în continuare, pe același trend", a fost mesajul transmis de Denis Drăguș.

