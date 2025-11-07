Mircea Lucescu a anunţat lotul României pentru ultimele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial

Naţionala de fotbal a României susţine, în luna noiembrie, ultimele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor, din America de Nord, iar selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lotul de jucători pe care va miza la jocurile cu Bosnia Herţegovina, din deplasare, şi cu San Marino, de pe teren propriu.

România este pe locul 3 în grupa de calificare la Campionatul Mondial, cu 10 puncte din şase meciuri, fiind la trei puncte de Bosnia Herţegovina şi la cinci puncte de lidera grupei, Austria. Astfel, România are nevoie de şase puncte din ultimele două meciuri, pentru a spera măcar la locul 2 în grupă.

Sâmbătă, 15 noiembrie, de la 21.45, ora României, "tricolorii" dau piept, în deplasare, cu marea rivală la locul 2 în grupă, Bosnia Herţegovina. Marţi, 18 noiembrie, tot de la 21.45, ora României, jucătorii noştri primesc replica celor din San Marino, în ultima etapă din faza grupelor.

Pentru cele două dueluri, selecţionerul Mircea Lucescu a decis să apeleze la un număr de 26 de jucători, principalele surprize prin Marian Aioani şi Claudiu Petrilă, ambii de la Rapid Bucureşti. De asemenea, Mircea Lucescu a decis să mizeze, în continuare, pe fotbalişti precum Ionuţ Radu, deşi acesta are unele probleme medicale, Lisav Eissat, Alexandru Chipciu sau Louis Munteanu, dar lipseşte Nicolae Stanciu, unul dintre cei mai utilizaţi jucători în ultimii ani.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia Herţegovina şi San Marino:

PORTARI - Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI - Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI - Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI - Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

