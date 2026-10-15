Destinul crunt al lui Piermario Morosini, fotbalistul care a murit pe teren într-un meci din Serie B

Cătălin Hîldan, Ştefan Vrăbioru, Patrick Ekeng, Daniel Jarque, Mikloş Feher sau Marc Vivien Foe sunt doar câţiva dintre fotbaliştii care au comis jertfa supremă pierzându-şi viaţa pe teren, însă un destin aparte l-a avut Piermario Morosini.

Puţină lume îşi mai aminteşte de Morosini. Fotbalistul de 25 de ani aparţinea de Udinese, dar a evoluat la Livorno, sub formă de împrumut, în sezonul 2011-2012, până când şi-a pierdut viaţa pe 14 aprilie 2012.

Sportiv vorbind, Morosini a lăsat în urmă o carieră ce a cuprins meciuri jucate la Udinese, Bologna, Vicenza, Reggina, Padova sau Livorno, dar şi 18 selecţii în naţionala de tineret a Italiei, fotbalistul fiind considerat un mijlocaş decent în perioada în care a apucat să-şi etaleze talentul.

Când şi cum a murit Piermario Morosini

La sfârşitul lui ianuarie 2012, Piermario Morosini a fost împrumutat de Udinese, pentru a doua parte a sezonului 2011-2012, la Livorno, formaţie care, la momentul respectiv, evolua în Serie B.

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Pe 14 aprilie 2012, într-un moment în care mijlocaşul acumulase, deja, şapte meciuri jucate pentru Livorno, Morosini a fost trimis titular în confruntarea cu Pescara, din deplasare. Iar în minutul 31, la 2-0 pentru Livorno, Morosini s-a prăbuşit pe teren, neatins de nimeni. Cadrele medicale prezente la faţa locului au intervenit prompt şi i-au acordat primul ajutor. Ulterior, fotbalistul a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul Santo Spirito, dar documentele au arătat, la vremea respectivă, că Morosini a murit pe drum, înainte ca ambulanţa să ajungă la spital.

Partida a fost oprită în minutul 31. Colegii de echipă ai lui Morosini au părăsit terenul în lacrimi, iar la spital chiar şi-au strigat disperarea în momentul în care au aflat de decesul colegului lor.

Controversele din cazul Morosini

Au existat două mari controverse apărute pe seama tragediei petrecute la meciul dintre Pescara şi Livorno. Prima dintre ele, care nu a avut urmări, a vizat o maşină de Poliţie care ar fi blocat ieşirea Ambulanţei din stadion pentru aproximativ un minut. Specialiştii au stabilit că minutul respectiv nu a contat foarte mult în evoluţia stării de sănătate a lui Morosini.

Pe de altă parte, s-a vorbit foarte mult despre modul în care au intervenit medicii aflaţi la teren, respectiv Vito Molfese, Manilo Porcellini şi Ernesto Sabatini. În momentul în care s-au apropiat de Morosini, pe teren, aceştia au decis să nu utilizeze defibrilatorul, considerând că fotbalistul este conştient.

Ancheta deschisă în cazul celor trei medici a stabilit că Morosini ar fi avut 70% şanse de supravieţuire, dacă medicii ar fi utilizat în mod instant un defibrilator. Astfel s-a ajuns ca medicii să fie condamnaţi, în 2016, pentru ucidere din culpă şi să încaseze pedepse cuprinse între opt luni şi un an de închisoare. Curtea de Apel a menţinut condamnările, în 2018, însă Curtea de Casaţie a decis, în 2019, ca procesul să fie rejudecat. Tot în 2019, Curtea de Apel din Perugia i-a achitat pe cei trei medici, punând întreaga situaţie pe circumstanţele deosebite, astfel că nimeni nu a fost tras la răspundere pentru moartea fotbalistului de 25 de ani.

Destinul crunt al lui Piermario Morosini

Decesul lui Piermario Morosini a survenit într-un moment în care inclusiv într-un campionat puternic de fotbal, precum cel al Italiei, abia apăreau grijile în legătură cu riscul ca sportivii să sufere din cauza unor eventuale probleme la inimă. Şi asta doar pentru că, cu numai patru săptămâni înainte, în martie 2012, mijlocaşul englezo-congolez Fabrice Muamba suferea un stop cardiac în timpul unui meci disputat între Bolton Wanderers şi Tottenham Hotspur, în Cupa Angliei.

Dacă Muamba a avut noroc şi a supravieţuit, deşi i s-a oprit inima pentru 78 de minute, Piermario Morosini a murit la doar 25 de ani. În cazul italianului, însă, autopsia a scos la iveală că fotbalistul avea o predispoziţie genetică pentru probleme la inimă şi chiar ar fi arătat că acesta avea probleme nedescoperite la vizitele medicale.

Mult prea scurtă, povestea vieţii lui Piermario Morosini este şi una tristă, dar trebuie apreciată puterea acestuia de a lupta, în ciuda tuturor piedicilor, pentru a-şi vedea visul împlinit, acela de a deveni fotbalist profesionist la un nivel înalt.

Morosini a rămas orfan de mamă la numai 15 ani şi şi-a pierdut şi tatăl când avea 17 ani, astfel că fotbalistul, care încă nu ajunsese la vârsta majoratului, a devenit, brusc, responsabil de viaţa sa şi a fraţilor săi, ambii cu dizabilităţi. Mai mult, Morosini a încasat o nouă lovitură năucitoare în momentul în care fratele său şi-a pus capăt zilelor.

În urma lui Morosini a rămas o soră cu dizabilităţi, tânără rămasă fără alte rude şi fără posibilităţi financiare, soră de care a avut grijă în special fostul internaţional Antonio Di Natale, fost coleg cu Morosini la Udinese.