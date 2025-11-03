Antena Meniu Search
Duel în primul tur de la WTT Champions Frankfurt. Eliza Samara – Minhyung Jee LIVE VIDEO pe AntenaPLAY

Eliza Samara se pregăteşte de debutul la WTT Champions Frankfurt, turneul cu premii totale de 500.000 de dolari la care va participa şi Bernadette Szocs şi care va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY.

de Redactia Observator

la 03.11.2025 , 16:18
Duel în primul tur de la WTT Champions Frankfurt. Eliza Samara – Minhyung Jee LIVE VIDEO pe AntenaPLAY Duel în primul tur de la WTT Champions Frankfurt. Eliza Samara – Minhyung Jee LIVE VIDEO pe AntenaPLAY - Profimedia

Samara se va duela în primul tur cu Minhyung Jee, ocupanta locului 46 mondial. Va fi prima întâlnire directă dintre veteranele de 36, respectiv 38 de ani.

Eliza Samara – Minhyung Jee, în primul tur de la WTT Champions Frankfurt

Eliza Samara vine în Germania după una dintre cele mai importante victorii din ultimii ani. Campioana noastră a învins-o dramatic la Montpellier pe Mima Ito (numărul 9 mondial), cu 3-2, după ce a fost condusă în decisiv cu 6-9.

Articolul continuă după reclamă

Din păcate, ea a fost învinsă apoi în optimi de Hoi Kem Doo, într-o partidă transmisă în exclusivitate în AntenaPLAY. Hoi Kem Doo s-a impus cu 11-2, 13-11, 13-11. Samara a fost foarte aproape să îşi adjudece măcar un set, dar nu a reuşit acest lucru.

De pe tabloul principal de la Frankfurt vor lipsi primele şase jucătoare din clasamentul mondial, cap de serie fiind Miwa Harimoto (7 mondial). Mima Ito, Hina Hayata, Satsuki Odo sau Shin Yubin sunt prezente în Germania.

Campionii de la Frankfurt vor fi recompensaţi cu 40.000 de dolari şi 1.000 de puncte, finaliştii vor primi 20.000 de dolari şi 700 de puncte, semifinaliştii vor încasa 11.750 de dolari şi 350 de puncte, iar sfertfinaliştii vor primi un cec de 8.500 de dolari şi 175 de puncte.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

wtt champions frankfurt eliza samara sportivi sportivi romania
