Edi Iordănescu a încheiat, oficial, colaborarea cu echipa poloneză Legia Varşovia 

Conducerea clubului polonez de fotbal Legia Varşovia anunţă, vineri, că a încheiat, oficial, colaborarea cu antrenorul român Edi Iordănescu, fost inclusiv selecţioner al naţionalei de fotbal a României.

Edi Iordănescu a condus naţionala de fotbal a României la Euro 2024 iar apoi, după un an de pauză, în vara acestui an a decis să accepte oferte de a prelua echipa poloneză Legia Varşovia.

Însă, tehnicianul român a rezistat doar 24 de meciuri oficiale pe banca polonezilor, cele două părţi ajungând la un acord în privinţa încheierii colaborării după ce Legia Varşovia a fost eliminată din Cupa Poloniei, 1-2, după prelungiri, cu Pogon Szczecin, formaţie pentru care, în meciul respectiv, a strălucit portarul român Valentin Cojocaru, fost la Steaua Bucureşti.

În cele 24 de meciuri oficiale pe banca celor de la Legia Varşovia, Edi Iordănescu a înregistrat 11 victorii, şase egaluri şi şapte înfrângeri.

De altfel, Edi Iordănescu era nemulţumit de mai mult timp şi a mai fost aproape de a părăsi echipa.

"Edward Iordănescu a demisionat din funcția de antrenor al Legiei Varșovia. Clubul îi mulțumește antrenorului pentru cooperare și îi urează succes în viitoarea sa carieră de antrenor. Până la anunțarea noului antrenor, secundul Inaki Astiz va ocupa funcția de antrenor interimar", a fost mesajul transmis de cei de la Legia Varşovia.

