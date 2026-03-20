Elena Gabriela Ruse, a 3-a jucătoare din România calificată în turul II la Miami Open

Jucătoarea română de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, joi seara, în turul II al Miami Open, turneu de tenis dotat cu premii în valoare totală de peste 9,4 milioane de dolari.

Elena Gabriela Ruse s-a calificat în turul II de la Miami Open

Sportiva noastră s-a impus, scor 7-5, 7-6, în confruntarea cu Antonia Ruzic, din Croaţia, locul 55 mondial, şi a devenit a 3-a sportivă din România calificată în turul II de la Miami Open, după Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea.

Elena Gabriela Ruse a avut nevoie de mai mult de două ore pentru a se impune în confruntarea cu Ruzic. Românca a reuşit nu mai puţin de şapte aşi, dar şi reveniri de senzaţie, ea fiind condusă cu 3-0 şi 5-3 în primul set şi cu 4-3 în setul al doilea.

Elena Gabriela Ruse şi-a asigurat un cec în valoare de 36.110 dolari, dar şi 35 de puncte WTA.

În turul II de la Miami Open sunt programate meciurile Elena Gabriela Ruse - Madison Keys (Statele Unite ale Americii, favorită 15), Jaqueline Cristian - Peyton Stearns (Statele Unite ale Americii) şi Sorana Cîrstea - Linda Noskova (Cehia, favorită 14).

Sorana Cîrstea şi Linda Noskova s-au înfruntat de trei ori până acum. La Brisbane, în 2024, Noskova a bătut-o pe Sorana, 6-4, 4-6, 6-4. Anul acesta, Sorana a câştigat meciul de la Dubai, 6-1, 6-4, dar cehoaica s-a revanşat la Indian Wells, 6-7, 6-4, 6-4.

Elena Gabriela Ruse a pierdut ambele meciuri jucate până acum cu Madison Keys, dar americanca s-a impus de fiecare dată foarte greu, 7-6, 2-6, 7-5, la Australian Open, în 2025, şi 6-7, 7-5, 7-5, la Wimbledon, tot în 2025.

Jaqueline Cristian şi Peyton Stearns nu s-au mai întâlnit până acum.

