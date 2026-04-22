Mirel Rădoi, prezentat oficial drept noul director tehnic al turcilor de la Gaziantep

La doar câteva ore după despărţirea de FCSB, Mirel Rădoi a fost prezentat oficial drept noul director tehnic al echipei turce Gaziantep.

Rădoi îl înlocuieşte pe Burak Yilmaz la conducerea lui Gaziantep, antrenorul turc încheind colaborarea cu oficialii grupării din cauza parcursului modest din campionat, unde Gaziantep ocupă abia locul 10, la mare distanţă de locurile care asigură calificarea în cupele europene.

Cei de la Gaziantep au anunţat că Mirel Rădoi a semnat un contract valabil până în vara lui 2027 şi are putere deplină în a crea o echipă care să se bată de la egal la egal cu marile forţe ale Turciei.

Astfel, Gaziantep va trece, în vară, printr-o remaniere semnificativă. Totuşi, Mirel Rădoi a primit asigurări că, deşi va pierde anumiţi jucători importanţi, aduşi cu împrumut de la alte cluburi, echipa va putea face câteva achiziţii cu greutate.

Mirel Rădoi îşi păstrează staff-ul avut la FCSB, unde a antrenat pentru doar cinci etape echipa. La semnarea contractului cu Gaziantep, Rădoi i-a mulţumit tocmai lui Burak Yilmaz precizând că "dacă acesta nu-şi dădea demisia, nu mai ajungeam aici".

Mirel Rădoi a avut discuţii inclusiv pentru a prelua o echipă din Arabia Saudită, dar a preferat Gaziantep pentru că este mai aproape de casă, iar atmosfera este încărcată în zona Golfului, din cauza războiului din Iran.

Înainte de a o prelua pe Gaziantep, Mirel Rădoi a mai antrenat echipe precum Steaua Bucureşti, Universitatea Craiova, Al Tai, Al Bataeh, Al Jazira sau naţionala României. De asemenea, la Gaziantep, tehnicianul îl calcă pe urme lui Marius Şumudică, antrenor care a condus gruparea turcă în două rânduri, respectiv în perioada 2019-2021 şi în sezonul 2023-2024.

Mirel Rădoi va debuta pe banca lui Gaziantep sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 14.30, când Gaziantep joacă în deplasare, împotriva lui Eyupspor, echipă aflată pe locul 16 în clasament.

