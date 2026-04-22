Prima zi de concediu medical va fi plătită pentru pacienții vulnerabili. Ce categorii sunt vizate

Prima zi de concediu medical va fi plătită pentru anumite categorii de pacienți vulnerabili, după ce Camera Deputaților a adoptat miercuri o serie de excepții menite să corecteze o măsură considerată inechitabilă. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a subliniat că decizia vizează protejarea persoanelor aflate în situații medicale sensibile, precum pacienții cronici sau cei incluși în programele naționale de sănătate.

de Nicu Tatu

la 22.04.2026 , 15:31
Prima zi de concediu medical va fi plătită pentru pacienţii cronici, pentru cei care sunt incluşi în programele naţionale de sănătate, pentru bolnavii care beneficiază de spitalizare de zi, dar şi în cazul urgenţele medico-chirurgicale, a anunţat, miercuri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, potrivit Agerpres.

"Am încercat să corectăm inechitatea generată cu prima zi de concediu medical neplătită, rapid, prin ordonanţă de urgenţă în Guvern. Nu a trecut. Nu am renunţat şi am susţinut proiectul în Parlament. Astăzi s-au votat în Plenul Camerei Deputaţilor excepţiile propuse de Ministerul Sănătăţii şi care au fost introduse de colegii parlamentari: prima zi de concediu medical va fi plătită acolo unde nevoia de protecţie este şi mai mare: pacienţii cronici, pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate, pacienţii care beneficiază de spitalizare de zi, urgenţele medico-chirurgicale", a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit acestuia, pentru mulţi români, acea primă zi de concediu medical însemna "o alegere imposibilă: să meargă bolnavi la muncă sau să piardă".

El a mulţumit Comisiilor de sănătate şi de muncă din Parlament şi parlamentarilor care au înţeles nevoia de a introduce aceste excepţii propuse de Ministerul Sănătăţii pentru plata primei zile de concediu medical.

În opinia sa, concediul medical nu este un beneficiu acordat cu jumătate de măsură, ci este o formă de protecţie reală pentru pacient, pentru cei din jur şi pentru întregul sistem. 

concendiu medical prima zi rogobete pacienti cronici
Momentul care l-a lăsat mască pe Ion Ţiriac! Miliardarul a spus totul: “Ce înseamnă să fii mitocan”
Momentul care l-a lăsat mască pe Ion Ţiriac! Miliardarul a spus totul: &#8220;Ce înseamnă să fii mitocan&#8221;
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
Doua avioane de luptă s-au ciocnit în zbor pentru că piloții își făceau fotografii
Doua avioane de luptă s-au ciocnit în zbor pentru că piloții își făceau fotografii
Meko, acuzat că a furat mașina pe care i-o vânduse unui băiat! Declarații halucinante
Meko, acuzat că a furat mașina pe care i-o vânduse unui băiat! Declarații halucinante
