FC Barcelona a depus o nouă plângere la UEFA contra arbitrajului din Liga Campionilor

Clubul FC Barcelona, eliminat din sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, a depus o nouă plângere la UEFA contra arbitrajului, după manşa secundă a dublei cu Atletico Madrid, a anunţat, joi, gruparea catalană, citată de AFP.

de Redactia Observator

la 17.04.2026 , 16:27
Într-un comunicat, FC Barcelona a apreciat că mai multe decizii de arbitraj din dubla cu Atletico (3-2 la general pentru madrileni) nu au fost ''conforme cu Legile Jocului, rezultând aplicarea incorectă a regulamentului şi lipsa adecvată a sistemului VAR''.

Barca a avut în ambele meciuri cu Atletico jucători eliminaţi prematur, Pau Cubarsi, respectiv Eric Garcia, catalanii apreciind că au fost defavorizaţi de mai multe decizii litigioase, în special două situaţii potenţiale de penalty în care nu a intervenit arbitrajul video.

Arbitrul francez Clement Turpin a condus meciul retur, de marţi, de la Madrid, câştigat cu 2-1 de FC Barcelona, după ce românul Istvan Kovacs s-a aflat la centru la partida de pe Camp Nou (0-2).

''Acumularea de erori a avut un impact direct asupra desfăşurării celor două meciuri şi a rezultatului final al partidelor, aducând o pierdere sportivă şi economică importantă pentru club'', a precizat campioana Spaniei, potrivit Agerpres. 

Clubul catalan a ''reiterat cererile deja făcute la adresa UEFA'' şi propune o ''colaborare pentru ameliorarea sistemului de arbitraj şi pentru o garantare a aplicării mai riguroase, echitabile şi transparente'' a regulamentului.

Uniunea Europeană de Fotbal declarate ''inadmisibilă'' prima plângere a clubului, care avea ca subiect un potenţial henţ în careul echipei madrilene la repunerea mingii în joc de către fundaşul Marc Pubill, la meciul tur.

