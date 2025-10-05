Formula 1. George Russell a câştigat Marele Premiu al statului Singapore. McLaren, campioană la constructori

Cursa Marelui Premiu din Singapore a fost câştigată de pilotul Mercedes George Russell, care a plecat din pole position. Cursa Marelui Premiu la Singapore a avut loc duminică, 5 octombrie şi a putut fi urmărită în direct pe Antena 1 şi în AntenaPlay.

Britanicul George Russell (Mercedes) a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore, desfăşurat duminică în nocturnă pe circuitul stradal de la Marina Bay (4,927 km). Cu excepţia dăţilor în care a intrat în boxe, Russell a dominat cu autoritate stradalul. Max Verstappen a terminat al doilea, iar Lando Norris a ocupat locul trei. Norris a câştigat trei puncte față de Oscar Piastri în ierarhia piloților. McLaren a luat titlul la constructori.

Russell s-a impus la capătul celor 62 de tururi de circuit (306,28 km în total) în faţa olandezului Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre, şi a britanicului Lando Norris (McLaren).

Pilotul echipei Mercedes a obţinut cu această ocazie a doua sa victorie din acest sezon, după cea din Grand Prix-ul Canadei de la Montreal, la jumătatea lunii iunie.

Pentru a şaptea oară în cariera sa, pilotul Mercedes, George Russel a plecat din pole-position. Max Verstappen a plecat de pe locul al doilea, în timp ce liderul clasamentului piloţilor, a plecat de pe poziţia a treia.

