Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Formula 1. George Russell a câştigat Marele Premiu al statului Singapore. McLaren, campioană la constructori

Cursa Marelui Premiu din Singapore a fost câştigată de pilotul Mercedes George Russell, care a plecat din pole position. Cursa Marelui Premiu la Singapore a avut loc duminică, 5 octombrie şi a putut fi urmărită în direct pe Antena 1 şi în AntenaPlay. 

de Redactia Observator

la 05.10.2025 , 17:02
Formula 1. George Russell a câştigat Marele Premiu de la Singapore. McLaren, campioană la constructori Formula 1. George Russell a câştigat Marele Premiu de la Singapore. McLaren, campioană la constructori - Hepta

Britanicul George Russell (Mercedes) a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore, desfăşurat duminică în nocturnă pe circuitul stradal de la Marina Bay (4,927 km). Cu excepţia dăţilor în care a intrat în boxe, Russell a dominat cu autoritate stradalul. Max Verstappen a terminat al doilea, iar Lando Norris a ocupat locul trei. Norris a câştigat trei puncte față de Oscar Piastri în ierarhia piloților. McLaren a luat titlul la constructori. 

Russell s-a impus la capătul celor 62 de tururi de circuit (306,28 km în total) în faţa olandezului Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre, şi a britanicului Lando Norris (McLaren).

Pilotul echipei Mercedes a obţinut cu această ocazie a doua sa victorie din acest sezon, după cea din Grand Prix-ul Canadei de la Montreal, la jumătatea lunii iunie. 

Articolul continuă după reclamă

Pentru a şaptea oară în cariera sa, pilotul Mercedes, George Russel a plecat din pole-position.  Max Verstappen a plecat de pe locul al doilea, în timp ce liderul clasamentului piloţilor, a plecat de pe poziţia a treia. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

formula 1 f1 antena 1 antenaplay
Înapoi la Homepage
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac”
Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Surpriza pe postul de “under”. Exclusiv
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Surpriza pe postul de “under”. Exclusiv
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Sport » Formula 1. George Russell a câştigat Marele Premiu al statului Singapore. McLaren, campioană la constructori