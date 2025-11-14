Franţa, a doua echipă din Europa calificată la Mondial, după Anglia. Norvegia şi Portugalia sunt aproape

Naţionala de fotbal a Franţei a obţinut, joi seara, calificarea la Campionatul Mondial din 2026, din America de Nord, după ce a făcut spectacol, 4-0, cu principala rivală la câştigarea Grupei D, Ucraina.

Teoretic, Franţa - Ucraina era decisiv pentru câştigarea Grupei D şi calificarea la turneul final. Practic, jocul a curs într-o singură direcţie, fiind la discreţia gazdelor, chiar dacă francezii s-au desprins decisiv abia pe final.

Mbappe, de două ori, Olise şi Ekitike au punctat pentru Franţa, formaţie care a încheiat meciul cu 72% posesie şi 10-0 la şuturi pe poartă.

Foarte aproape de calificarea la turneul final este şi Norvegia, formaţie care a dat recital inclusiv cu Estonia, 4-1. Au marcat Sorloth, de două ori, şi Haaland, de două ori, respectiv Saarma.

Articolul continuă după reclamă

Norvegia domină cu autoritate o grupă din care mai fac parte Italia, Israel şi Moldova, chiar dacă şi Italia a câştigat joi seara, 2-0 în Moldova. Norvegia are 27 de puncte din 27 posibile şi golaveraj 33-4. Nordicii ar trebui să piardă la cel puţin nouă goluri diferenţă derby-ul cu Italia, din ultima etapă, pentru a rata calificarea directă la turneul final, scenariu mai degrabă imposibil.

Deşi deja calificată la turneul final, Anglia şi-a respectat blazonul împotriva Serbiei. S-a impus cu 2-0 şi a oferit, practic, locul 2 din grupă Albaniei, formaţie care s-a impus în Andorra, scor 1-0.

Portugalia a eşuat lamentabil în Irlanda, 0-2, la capătul unui meci în care superstarul Cristiano Ronaldo a fost eliminat direct, pentru o lovitură cu cotul aplicată unui adversar. Chiar şi aşa, portughezii nu au mari emoţii în privinţa calificării directe la turneul final.

Portugalia are două puncte avans faţă de Ungaria şi trei puncte avans faţă de Irlanda plus un meci accesibil cu Armenia, pe teren propriu, în ultima etapă. Portugalia pierde calificarea directă doar dacă pierde cu Armenia, iar Ungaria câştigă cu Irlanda sau Irlanda învinge pe Ungaria la minim patru goluri diferenţă, ori dacă facel egal cu Armenia şi Ungaria învinge pe Irlanda la minim patru goluri diferenţă.

Rezultatele complete de joi seara, din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, zona europeană: Armenia - Ungaria 0-1, Azerbaidjan - Islanda 0-2, Norvegia - Estonia 4-1, Andorra - Albania 0-1, Anglia - Serbia 2-0, Franţa - Ucraina 4-0, Irlanda - Portugalia 2-0, Moldova - Italia 0-2.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că artiştii vor fi înlocuiţi de inteligenţa artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰