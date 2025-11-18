Germania şi Olanda au obţinut calificarea directă la Campionatul Mondial de fotbal. Rezultatele de luni seara

Luni seara s-au disputat noi meciuri din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din America de Nord, de anul viitor, iar rezultatele au adus calificarea directă a două selecţionate care în mod constant au ca obiectiv câştigarea titlului mondial, Germania şi Olanda.

Germania şi Olanda s-au calificat la Campionatul Mondial de fotbal - Profimedia

Germania a jucat meci decisiv cu Slovacia, pe teren propriu, în Grupa A din zona europeană. Şi deşi Slovacia era obligată să câştige la scor, pentru a trimite Germania la baraj, jocul a curs într-o singură direcţie, dar spre poarta lui Martin Dubravka.

A fost 6-0 pentru Germania, fără drept de apel, la capătul unui meci în care Sane, de două ori, Woltemade, Gnabry, Baku şi Ouedraogo şi-au trecut numele pe lista marcatorilor. Iar diferenţa de scor putea fi şi mai mare, în condiţiile în care Germania a încheiat meciul cu 72% posesie şi 10-2 la şuturi pe poartă.

Olanda a prins şi ea turneul final, după o victorie fără emoţii, 4-0 cu Lituania. Reijnders a deschis scorul, în prima repriză, iar Gakpo, Xavi Simons şi Malen au mărit avantajul batavilor după pauză. S-a terminat "doar" 4-0, în condiţiile în care a părut că Olanda poate marca la aproape fiecare atac mai prelungit.

În celelalte meciuri jucate luni seara, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, zona europeană, s-au înregistrat următoarele rezultate: Cehia - Gibraltar 6-0, Malta - Polonia 2-3, Muntenegru - Croaţia 2-3, Irlanda de Nord - Luxemburg 1-0.

Prima parte a preliminariilor din Europa se încheie marţi seara, când se decid câştigătoarele din Grupa H, Austria sau Bosnia Herţegovina, Grupa J, Belgia, Macedonia de Nord sau Ţara Galilor, Grupa C, Danemarca sau Scoţia, Grupa E, Spania sau Turcia, şi Grupa B, Elveţia sau Kosovo.

