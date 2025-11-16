FRF sesizează FIFA după meciul din Bosnia: "Scandări xenofobe și evacuare agresivă"

Federația Română de Fotbal a anunțat că va depune o sesizare la FIFA după incidentele petrecute la meciul Bosnia - România, scor 3-1, disputat la Zenica, acuzând scandări xenofobe, huiduieli la intonarea imnului, evacuarea agresivă a fanilor români și condițiile precare de organizare și infrastructură. FRF condamnă și gestul unor suporteri români care, în drum spre meci, au afișat un mesaj ce glorifica un criminal de război.

FRF a făcut, pe site-ul oficial, mai multe precizări "ca urmare a celor petrecute aseară, la Zenica, în cadrul partidei Bosnia şi Herţegovina - România".

"Fotbalul este un sport al emoţiilor colective, capabil să aducă împreună comunităţi întregi, să inspire, să unească şi să nască sentimentul acela rar că, măcar pentru 90 de minute, suntem cu toţii de aceeaşi parte a terenului. Este firesc ca pasiunea să se simtă în tribune, dar ea trebuie să se manifeste în formă civilizată, în concordanţă cu regulamentele competiţiei. Din păcate, partida de aseară a oferit tot ceea ce fotbalul ar trebui să evite. Şi încă peste măsură. Prin organizarea ei şi prin comportamentul suporterilor gazdă, meciul nu doar că nu a făcut cinste celui mai iubit sport de pe planetă, dar a reuşit să transforme un eveniment sportiv într-o demonstraţie despre cum nu ar trebui să arate fotbalul modern", a transmis FRF într-un comunicat.

FRF: Arbitrul a fost informat de scandările xenofobe abia în minutul 55

Articolul continuă după reclamă

FRF precizează că arbitrul a fost informat de scandări xenofobe abia în minutul 55, după ce managerul echipei române a tras un semnal de alarmă. În timpul unei opriri cauzate de accidentarea jucătorului Marius Marin, s-a declanșat procedura "în trei pași", cu discuții între căpitani, antrenori și realiza­rea unui anunț oficial de către match manager. Acesta a fost transmis doar în limba locală, iar reacția publicului a constat în fluierături. FRF susține că apelurile repetate către arbitrul central pentru oprirea scandărilor au rămas fără efect.

"Scandările xenofobe s-au auzit încă de la încălzire, iar momentul intonării imnului României, care ar trebui să fie un act de respect reciproc între naţiuni, a fost întâmpinat cu huiduieli puternice, atât de zgomotoase încât imnul aproape că nu s-a mai auzit în arena din Zenica. Regretăm profund această atitudine, cu atât mai mult cu cât respectarea simbolurilor naţionale este un gest elementar de fair-play. Xenofobismul din tribune a continuat pe durata meciului, iar scandările au fost identificate inclusiv de arbitrul partidei, Michael Oliver, chiar dacă acest lucru s-a petrecut abia în minutul 55 şi doar după ce team managerul echipei noastre i-a semnalat în mod repetat situaţia. Astfel, în timpul întreruperii provocate de accidentarea lui Marius Marin, arbitrul central a anunţat declanşarea procedurii în trei paşi, discutând cu ambii căpitani, cu antrenorii şi solicitând match managerului efectuarea unui anunţ oficial pentru oprirea scandărilor. Anunţul a fost, într-adevăr, realizat (exclusiv în limba locală!), fiind întâmpinat cu fluierături care au confirmat, fără echivoc, că mesajul a fost receptat de public. Spre finalul partidei, aceleaşi scandări xenofobe au fost reluate din anumite sectoare, moment în care al patrulea oficial a fost informat din nou şi, la rândul lui, i-a transmis centralului situaţia. Acesta a ales să nu intervină. Deşi s-a insistat şi i s-a repetat că încă se scandează, nu a existat nicio reacţie din partea domnului Oliver. Toate aceste aspecte au fost comunicate observatorului de joc după fluierul final, însă raportul acestuia nu este cunoscut în prezent", susţine FRF.

FRF: Suporterii români evacuaţi într-un mod agresiv

La finalul meciului, conform FRF, suporterii români au fost evacuați într-un mod agresiv și lipsit de demnitate, deși nu există o explicare clară din partea oficialilor FIFA sau UEFA despre motivul real al respectivei evacuări.

"Federaţia Română de Fotbal, prin departamentul juridic, pregăteşte o sesizare către Comisia de Disciplină FIFA, reclamând organizarea partidei, infrastructura teribilă a stadionului, dar, mai ales, comportamentul suporterilor gazdă! Menţionăm că, deşi nu există o procedură concretă în regulamentul FIFA în acest sens, juriştii FRF fac tot posibilul pentru a aduna dovezi şi pentru a identifica o cale procedurală care să determine organismele jurisdicţionale ale FIFA să ia măsurile necesare pentru ca astfel de momente să nu mai existe pe stadioanele de fotbal, cu atât mai mult la cel mai înalt nivel, în partidele de calificare la cea mai mare competiţie fotbalistică din lume, Campionatul Mondial de fotbal", a mai precizat FRF.

În paralel cu reproșurile aduse gazdelor, FRF a condamnat și un gest izolat al unor suporteri români, care, în drum spre Bosnia, au afișat un banner elogial la adresa unui comandant militar condamnat pentru crime împotriva umanității. Potrivit federației, astfel de manifestări nu reprezintă spiritul suporterilor români și sunt "complet incompatibile cu valorile pe care dorim să le promovăm".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că autoapărarea ar trebui să fie curs obligatoriu pentru fete în școală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰