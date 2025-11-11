De la dorinţa de a juca la primul gol într-un meci important de fotbal uneori e doar un pas, o încurajare. Dar, mai ales în cazul fetelor, acest lucru nu se întâmplă din cauza prejudecăţilor şi lipsei de susţinere. Ca să schimbe acest lucru, Federaţia Română de Fotbal a adus astăzi împreună femei care fac performanţă în lumea fotbalului şi în afara ei, dar care pot inspira şi ajuta tinerele dornice să joace ca Messi, Ronaldo sau Hagi.

"Tu trebuie să porţi fustiţă, nu pantalonaş. Tu trebuie să te joci NU cu mingea, o să fii mult prea bărbătoasă, nu este ceea ce ţi se potriveşte ţie". Sunt exemple de replici care au descurajat multe tinere care îşi doreau o carieră de jucătoare sau arbitră. Astăzi, în cadrul primei conferinţe dedicate femeilor din fotbal, mesajul a fost clar: niciun vis nu mai trebuie stopat.

"În această sală am avut peste 130 de femei care lucrează în fotbal. Prin această conferinţă, ceea ce ne dorim cel mai mult este să putem să inspirăm, să motivăm, să împărtăşim din povestea de succes a FRF şi să putem să asistăm în România la normalizarea rolului femeii în societate. Şi dacă noi o să reuşim în fotbal, atunci cu siguranţă vom reuşi împreună şi la nivelul societăţii", a declarat Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal.

"Fie că sunt antrenoare, jucătoare, arbitre sau în zona de management, ne-am adunat astăzi aici ca să ne cunoaştem şi să facem ca fotbalul să fie un loc şi mai bun", spune Diana Pirciu, manager educaţional Federaţia Română de Fotbal.

Articolul continuă după reclamă

"Să ne spunem nouă, în primul rând: "Chiar poţi orice". Nu lăsa pe mâine sau pe niciodată un vis. Încearcă, bucură-te, ieşi din zona de confort câte puţin în fiecare zi. Dacă ieşi câte un pic în fiecare zi, cu toate emoţiile, e, de fapt, o evoluţie. Mă bucur că am fost aici şi mă bucur că am înţeles că în fiecare dintre noi există acea femeie puternică, femeia căreia să nu îi poţi spune: "Tu nu ai voie să faci asta, femeile nu sunt pregătite pentru asta". Nu există asta", a declarat Alessandra Stoicescu.

Conferinţa organizată de FRF a construit o platformă de dialog şi inspiraţie cu scopul de a accelera schimbarea în fotbalul românesc. "Făceam parte dintr-o generaţie mai veche şi atunci de foarte multe ori ni se spunea că nu se poate, că locul nostru este acasă, dar mă bucur că am reuşit să arătăm că şi fetele pot juca fotbal, că avem calitate şi că ne putem ridica la nivelul băieţilor", a declarat Raluca Seims, antrenoare de fotbal la FC Farul Constanţa.

"Din punctul meu de vedere sunt mult mai multe oportunităţi astăzi. Eu a trebuit să îmi construiesc oportunitate şi să lupt pentru ea. Pasiunea este de ajuns în a-ţi da puterea necesară pentru a ajunge la ţelul dorit", a declarat Cristina Carp, fotbalistă. În prezent, în România joacă fotbal peste 110.000 de femei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie la vedere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰