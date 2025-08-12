Gestul neașteptat al Emmei Răducanu la Cincinnati, după ce un copil a început să plângă în tribune

În meciul cu Arina Sabalenka, la turneul WTA de la Cincinnati, Emma Răducanu a sesizat arbitrului zgomotul făcut de un copil din tribune. Întrebată dacă este de acord ca acesta să fie evacuat, sportiva ar fi confirmat, primind susținerea unei părți din public, relatează News.ro.

Emma Răducanu s-a aflat, luni, în centrul unei secvenţe neverosimile, în timpul meciului cu Arina Sabalenka de la turneul WTA de la Cincinnati. Jucătoarea britanică a cerut evacuarea unui copil mic care plângea în tribune.

La 40-40 în setul trei, Emma Răducanu s-a plâns arbitrului de scaun de zgomot. Motivul supărării tinerei de 22 de ani a fost plânsul unui copil mic din tribune.

Când oficialul i-a spus că zgomotul provine de la un copil şi a întrebat-o dacă mai trebuie să ceară să fie îndepărtat, unele persoane din public au răspuns afirmativ, iar Emma Răducanu a dat din cap în semn de aprobare.

Emma, învinsă de Arina Sabalenka după un duel de 3 ore

În cele din urmă, a 39-a jucătoare a lumii a continuat să joace în aplauzele publicului şi chiar a beneficiat de o ratare a Arinei Sabalenka la următorul punct.

Nu se ştie dacă acel copil care plângea a fost într-adevăr rugat să părăsească tribunele, dar duelul dintre Emma Răducanu şi Arina Sabalenka a mers până în setul decisiv.

Şi, aşa cum se întâmplă adesea în acest sezon, precum şi în primul set de luni, belarusa şi-a învins rivala după puţin peste trei ore de un meci de o intensitate debordantă.

Cu a 18-a sa victorie în tie-break în 2025, Arina Sabalenka a stabilit un nou record în circuitul WTA de la începutul erei Open.

În optimi, Sabalenka va evolua cu spaniola Jessica Bouzas Maneiro.

