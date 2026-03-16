Gică Popescu este noul acţionar majoritar de la Farul Constanţa. Ce ar urma să se întâmple cu Gică Hagi

Gică Popescu a preluat pachetul de acţiuni deţinut de Gică Hagi, afacerea fiind, practic, una în familie, Gică Popescu deţinând, oricum, o funcţie importantă în cadrul clubului.

"Clubul Farul Constanța anunță preluarea pachetului majoritar de acțiuni de către Gheorghe Popescu, în urma unei decizii asumate și dorite de Gheorghe Hagi. Această schimbare vine firesc, după ce Gheorghe Hagi a spus deschis, de multe ori, că își dorește să renunțe la pachetul majoritar pentru a reveni, cu toată energia, la ceea ce iubește cel mai mult: antrenoratul.

După anii de excepție petrecuți la cârma echipei noastre, cu performanțe istorice, emoții și momente memorabile, Gheorghe Hagi face un pas în spate din zona decizională pentru a se concentra din nou 100% la munca din teren și pentru a accepta și alte provocări din lumea sportului pe care îl iubește de o viață.

Articolul continuă după reclamă

„Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar. Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele", este mesajul lui Gheorghe Hagi.

De 7 ani președinte al clubului, implicat în etapele dezvoltării recente și inițiator al multor proiecte și asocieri de succes, Gheorghe Popescu știe în detaliu evoluția Farului, încă dinainte de forma actuală a clubului. În această perioadă, Farul a avut un parcurs stabil și sustenabil, înregistrând rezultate financiare pozitive în fiecare sezon, singura excepție fiind sezonul 2024-2025, și consolidându-și brandul în topul fotbalului românesc.

„Preiau această responsabilitate cu respect față de tot ceea ce a construit Gică atunci când a pornit acest proiect extraordinar și ce am continuat să construim împreună, cu dorința de a merge mai departe pe o direcție care să țintească performanța la toate capitolele. Farul este un proiect solid, cu un potențial uriaș. Nu vin să îî modific ADN-ul, ci doar să-i aduc câteva upgrade-uri. Îmi doresc să avem sustenabilitate și să putem continua să livrăm fotbalului românesc ce am reușit în toți acești ani. Prioritățile noastre sunt echilibrul financiar, continuitatea performanței sportive și menținerea identității și a filozofiei care au construit acest club”, a declarat noul acționar majoritar al Farului, Gheorghe Popescu.

În noua structură a acționariatului, Gheorghe Popescu va deține 70% din club, în timp ce Gheorghe Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica își impart în mod egal restul de acțiuni. Gheorghe Hagi rămâne acționar al clubului cu 10%, un gest firesc pentru fondatorul și simbolul acestui proiect. Astfel, clubul urmează un drum al continuității, al echilibrului și al performanței, într-o formulă care îmbină experiența managerială, pasiunea pentru fotbal și o viziune pe termen lung centrată pe dezvoltare, rezultate și respect pentru toți membrii comunității Farului", a fost mesajul complet transmis de reprezentanţii clubului de fotbal Farul Constanţa.

Există informaţii care arată că mutarea a fost făcută pentru a-i permite lui Gică Hagi să redevină, în mod oficial, selecţionerul României, după ce Mircea Lucescu îşi va încheia mandatul pe banca tehnică a "tricolorilor". Nu este însă exclusă şi o eventuală mutare a lui Gică Hagi în străinătate, fostul mare internaţional român fiind, în continuare, la mare căutare în Turcia, unde a scris istorie în urmă cu mai mulţi ani.

Ciprian Marica, un alt reprezentant de seamă al clubului de la malul mării şi fost mare fotbalist român, a dat asigurări că schimbarea de acţionariat s-a efectuat conform legii, ceea ce ar însemna că Gică Popescu a plătit mai multe milioane de euro pe acţiunile deţinute de Gică Hagi.

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰