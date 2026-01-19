Handbal masculin: România, învinsă de Danemarca, la EURO 2026

Naţionala de handbal masculin a României a fost învinsă clar de formaţia Danemarcei, cu scorul de 39-24 (22-17), duminică seara, la Herning, într-un meci din Grupa B a Campionatului European - EHF EURO 2026, din Danemarca, Suedia şi Norvegia.

Tricolorii au reuşi să ţină onorabil piept danezilor în prima repriză, dar scorul a luat proporţii după pauză, campionii mondiali şi olimpici en titre, finalişti la EURO 2024, câştigând la o diferenţă de 15 goluri.

Golurile echipei antrenate de George Buricea au fost marcate de Robert Nagy 4, Radu Ghiţă 4, Călin Dedu 4, Ionuţ Stănescu 3, Daniel Stanciuc 3, Andrei Buzle 3, Ionuţ Nistor Ioniţă 2, Tudor Botea 1. Ionuţ Iancu a reuşit 5 intervenţii.

Pentru gazde au marcat Mathias Gidsel 9 goluri, Mads Hoxer 8, Simon Pytlick 8, Emil Jakobsen 5, Rasmus Lauge 3, Lasse Moeller 3, Magnus Landin 1, Magnus Saugstrup 1, Lasse Bredekjaer Andersson 1. Kevin Moeller a avut o prestaţie excelentă, cu 17 intervenţii.

Potrivit Agerpres, în celălalt meci al grupei, Macedonia de Nord a remizat cu Portugalia, 19-19 (13-15).

Danemarca este liderul grupei, cu 4 puncte, urmată de Portugalia, 3 puncte, Macedonia de Nord, 1 punct, România, 0 puncte. Primele două clasate se califică în grupele principale.

Marţi vor avea loc ultimele meciuri din grupă, Macedonia de Nord - România (19:00) şi Danemarca - Portugalia (21:30), ambele la Herning.

