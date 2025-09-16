Începe un nou sezon de Liga Campionilor, cu o etapă care se întinde pe durata a 3 zile. Programul meciurilor

Marţi seara începe, practic, un nou sezon de Liga Campionilor, 36 de echipe rămânând în cursa pentru marele trofeu, după disputarea jocurilor din preliminarii şi play-off.

După cum ştiţi, cele 36 de echipe rămase în competiţie alcătuiesc o singură grupă, iar fiecare echipă joacă câte opt meciuri, cu opt adversari diferiţi. La final se alcătuieşte un singur clasament. Primele opt clasate se califică direct în faza optimilor de finală, iar echipele de pe locurile 9-24 merg la barajul pentru optimi, în timp ce echipele clasate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene.

Paris Saint Germain intră în competiţie din postura de campioană en-titre, după 5-0 în finala din primăvară cu Internazionale Milano, dar specialiştii prevăd, la momentul actual, o luptă strânsă pentru câştigarea trofeului, cu FC Liverpool având prima şansă, în special graţie celor aproape 500 de milioane de euro investiţi în transferuri în vara acestui an.

România are o prezenţă timidă în această fază a competiţiei, Cristian Chivu, ca antrenor al celor de la Internazionale Milano, fiind cam cel mai important reprezentant al ţării noastre.

Măcar teoretic, România mai este reprezentată şi de Radu Drăguşin, de la Tottenham Hotspur, Vlad Dragomir, de la Pafos, sau Dennis Man, de la PSV Eindhoven.

Ca şi în sezonul precedent, primul în care a fost implementat noul sistem, meciurile din prima etapă a Ligii Campionilor se joacă pe durata a trei zile, fiind programate câte şase meciuri în fiecare zi de marţi, miercuri şi joi.

Program etapa I Liga Campionilor

Marţi, 16 septembrie

19.45, Athletic Bilbao - Arsenal Londra

19.45, PSV Eindhoven - Royale Union SG

22.00, Benfica Lisabona - Qarabag Agdam

22.00, Juventus Torino - Borussia Dortmund

22.00, Real Madrid - Olympique Marseille

22.00, Tottenham Hotspur - Villarreal

Miercuri, 17 septembrie

19.45, Olympiacos Pireu - Pafos

19.45, Slavia Praga - Bodo Glimt

22.00, Ajax Amsterdam - Internazionale Milano

22.00, Bayern Munchen - Chelsea Londra

22.00, FC Liverpool - Atletico Madrid

22.00, Paris Saint Germain - Atalanta Bergamo

Joi, 18 septembrie

19.45, FC Bruges - AS Monaco

19.45, FC Copenhaga - Bayer Leverkusen

22.00, Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul

22.00, Manchester City - Napoli

22.00, Newcastle United - FC Barcelona

22.00, Sporting Lisabona - Kairat Almaty

Finala Ligii Campionilor, sezonul 2025-2026, se joacă pe 30 mai 2026, pe Puskas Arena, din Budapesta.

