Începe un nou sezon de Liga Campionilor, cu o etapă care se întinde pe durata a 3 zile. Programul meciurilor
Marţi seara începe, practic, un nou sezon de Liga Campionilor, 36 de echipe rămânând în cursa pentru marele trofeu, după disputarea jocurilor din preliminarii şi play-off.
După cum ştiţi, cele 36 de echipe rămase în competiţie alcătuiesc o singură grupă, iar fiecare echipă joacă câte opt meciuri, cu opt adversari diferiţi. La final se alcătuieşte un singur clasament. Primele opt clasate se califică direct în faza optimilor de finală, iar echipele de pe locurile 9-24 merg la barajul pentru optimi, în timp ce echipele clasate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene.
Paris Saint Germain intră în competiţie din postura de campioană en-titre, după 5-0 în finala din primăvară cu Internazionale Milano, dar specialiştii prevăd, la momentul actual, o luptă strânsă pentru câştigarea trofeului, cu FC Liverpool având prima şansă, în special graţie celor aproape 500 de milioane de euro investiţi în transferuri în vara acestui an.
România are o prezenţă timidă în această fază a competiţiei, Cristian Chivu, ca antrenor al celor de la Internazionale Milano, fiind cam cel mai important reprezentant al ţării noastre.
Măcar teoretic, România mai este reprezentată şi de Radu Drăguşin, de la Tottenham Hotspur, Vlad Dragomir, de la Pafos, sau Dennis Man, de la PSV Eindhoven.
Ca şi în sezonul precedent, primul în care a fost implementat noul sistem, meciurile din prima etapă a Ligii Campionilor se joacă pe durata a trei zile, fiind programate câte şase meciuri în fiecare zi de marţi, miercuri şi joi.
Program etapa I Liga Campionilor
Marţi, 16 septembrie
19.45, Athletic Bilbao - Arsenal Londra
19.45, PSV Eindhoven - Royale Union SG
22.00, Benfica Lisabona - Qarabag Agdam
22.00, Juventus Torino - Borussia Dortmund
22.00, Real Madrid - Olympique Marseille
22.00, Tottenham Hotspur - Villarreal
Miercuri, 17 septembrie
19.45, Olympiacos Pireu - Pafos
19.45, Slavia Praga - Bodo Glimt
22.00, Ajax Amsterdam - Internazionale Milano
22.00, Bayern Munchen - Chelsea Londra
22.00, FC Liverpool - Atletico Madrid
22.00, Paris Saint Germain - Atalanta Bergamo
Joi, 18 septembrie
19.45, FC Bruges - AS Monaco
19.45, FC Copenhaga - Bayer Leverkusen
22.00, Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul
22.00, Manchester City - Napoli
22.00, Newcastle United - FC Barcelona
22.00, Sporting Lisabona - Kairat Almaty
Finala Ligii Campionilor, sezonul 2025-2026, se joacă pe 30 mai 2026, pe Puskas Arena, din Budapesta.
