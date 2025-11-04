Program meciuri etapa a 4-a din Liga Campionilor. Istvan Kovacs, delegat la cel mai tare duel al rundei
Marţi şi miercuri se joacă meciurile din etapa a 4-a a grupei de Liga Campionilor, iar runda programează dueluri de foc precum FC Liverpool - Real Madrid, arbitrat de românul Istvan Kovacs, sau Paris Saint Germain - Bayern Munchen.
Marţi seara, microbiştii din întreaga lume au parte de un adevărat festin. Pentru că se joacă atât FC Liverpool - Real Madrid, cel mai tare duel al rundei, din punctul de vedere al tradiţiei, dar şi Paris Saint Germain - Bayern Munchen, meci în care campioana europeană en-titre primeşte replica uneia dintre marile favorite din actualul sezon.
Aflată abia pe locul 10, Liverpool are mare nevoie de victorie cu Real Madrid, pentru a rămâne în cărţi pentru calificarea directă în faza optimilor de finală. Totuşi, misiunea englezilor este una extrem de complicată. Dacă Liverpool abia dă semne de revenire, după o serie de şase înfrângeri în şapte meciuri, Realul merge ceas. Madrilenii au ajuns la ;ase victorii consecutive şi 13 victorii în ultimele 14 meciuri oficiale jucate.
Partida de la Liverpool este arbitrată de o brigadă condusă de Istvan Kovacs. Decizia UEFA, de a-l trimite pe arbitrul român la acest meci, a fost primită cu neîncredere de oficialii englezi, aceştia temându-se că Istvan Kovacs nu va face faţă tensiunii şi va abuza de ideea de a acorda cartonaşe.
Tot marţi se joacă şi meciul dintre Paris Saint Germain şi Bayern Munchen. Este suficient să spunem că se înfruntă PSG, o echipă cu 10 victorii, patru egaluri şi o înfrângere în actualul sezon, şi Bayern Munchen, o formaţie care şi-a distrus toţi adversarii până acum, în actualul sezon, ajungând la 15 victorii din 15 meciuri şi un golaveraj uluitor, 54-10.
Miercuri avem în program mai degrabă meciuri dezechilibrate, Villarreal, la Pafos, Chelsea Londra, la Qarabag Agdam, FC Barcelona, la Bruges, sau Internazionale Milano, cu Kairat Almaty, pornind drept mari favorite.
Program meciuri Liga Campionilor, etapa a 4-a
Marţi, 4 noiembrie
19.45, Napoli - Eintracht Frankfurt
19.45, Slavia Praga - Arsenal Londra
22.00, Atletico Madrid - Royale Union SG
22.00, Bodo Glimt - AS Monaco
22.00, Juventus Torino - Sporting Lisabona
22.00, FC Liverpool - Real Madrid
22.00, Olympiacos Pireu - PSV Eindhoven
22.00, Paris Saint Germain - Bayern Munchen
22.00, Tottenham Hotspur - FC Copenhaga
Miercuri, 5 noiembrie
19.45, Pafos - Villarreal
19.45, Qarabag Agdam - Chelsea Londra
22.00, Ajax Amsterdam - Galatasaray Istanbul
22.00, Benfica Lisabona - Bayer Leverkusen
22.00, FC Bruges - FC Barcelona
22.00, Internazionale Milano - Kairat Almaty
22.00, Manchester City - Borussia Dortmund
22.00, Olympique Marseille - Atalanta Bergamo
22.00, Newcastle United - Athletic Bilbao
