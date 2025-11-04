Program meciuri etapa a 4-a din Liga Campionilor. Istvan Kovacs, delegat la cel mai tare duel al rundei

Marţi şi miercuri se joacă meciurile din etapa a 4-a a grupei de Liga Campionilor, iar runda programează dueluri de foc precum FC Liverpool - Real Madrid, arbitrat de românul Istvan Kovacs, sau Paris Saint Germain - Bayern Munchen.

Marţi seara, microbiştii din întreaga lume au parte de un adevărat festin. Pentru că se joacă atât FC Liverpool - Real Madrid, cel mai tare duel al rundei, din punctul de vedere al tradiţiei, dar şi Paris Saint Germain - Bayern Munchen, meci în care campioana europeană en-titre primeşte replica uneia dintre marile favorite din actualul sezon.

Aflată abia pe locul 10, Liverpool are mare nevoie de victorie cu Real Madrid, pentru a rămâne în cărţi pentru calificarea directă în faza optimilor de finală. Totuşi, misiunea englezilor este una extrem de complicată. Dacă Liverpool abia dă semne de revenire, după o serie de şase înfrângeri în şapte meciuri, Realul merge ceas. Madrilenii au ajuns la ;ase victorii consecutive şi 13 victorii în ultimele 14 meciuri oficiale jucate.

Partida de la Liverpool este arbitrată de o brigadă condusă de Istvan Kovacs. Decizia UEFA, de a-l trimite pe arbitrul român la acest meci, a fost primită cu neîncredere de oficialii englezi, aceştia temându-se că Istvan Kovacs nu va face faţă tensiunii şi va abuza de ideea de a acorda cartonaşe.

Articolul continuă după reclamă

Tot marţi se joacă şi meciul dintre Paris Saint Germain şi Bayern Munchen. Este suficient să spunem că se înfruntă PSG, o echipă cu 10 victorii, patru egaluri şi o înfrângere în actualul sezon, şi Bayern Munchen, o formaţie care şi-a distrus toţi adversarii până acum, în actualul sezon, ajungând la 15 victorii din 15 meciuri şi un golaveraj uluitor, 54-10.

Miercuri avem în program mai degrabă meciuri dezechilibrate, Villarreal, la Pafos, Chelsea Londra, la Qarabag Agdam, FC Barcelona, la Bruges, sau Internazionale Milano, cu Kairat Almaty, pornind drept mari favorite.

Program meciuri Liga Campionilor, etapa a 4-a

Marţi, 4 noiembrie

19.45, Napoli - Eintracht Frankfurt

19.45, Slavia Praga - Arsenal Londra

22.00, Atletico Madrid - Royale Union SG

22.00, Bodo Glimt - AS Monaco

22.00, Juventus Torino - Sporting Lisabona

22.00, FC Liverpool - Real Madrid

22.00, Olympiacos Pireu - PSV Eindhoven

22.00, Paris Saint Germain - Bayern Munchen

22.00, Tottenham Hotspur - FC Copenhaga

Miercuri, 5 noiembrie

19.45, Pafos - Villarreal

19.45, Qarabag Agdam - Chelsea Londra

22.00, Ajax Amsterdam - Galatasaray Istanbul

22.00, Benfica Lisabona - Bayer Leverkusen

22.00, FC Bruges - FC Barcelona

22.00, Internazionale Milano - Kairat Almaty

22.00, Manchester City - Borussia Dortmund

22.00, Olympique Marseille - Atalanta Bergamo

22.00, Newcastle United - Athletic Bilbao

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi schimbat cel puţin o dată furnizorul de energie electrică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰