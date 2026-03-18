Învingătoare pe teren, Senegal pierde finala Cupei Africii la "masa verde" dar contestă la TAS decizia

Deşi disputată în urmă cu două luni, pe 18 ianuarie, finala Cupei Africii pe Naţiuni continuă să producă un scandal monstru.

Scandalul din finala Cupei Africii, când au părăsit terenul de joc, îi costă pe senegalezi pierderea trofeului la "masa verde" - Profimedia

Finala a fost câştigată, pe teren, de Senegal, formaţie care s-a impus cu 1-0, după prelungiri, după un gol marcat de Pape Gueye în minutul 94. Totuşi, finala a fost presărată cu momente tensionate, iar unul dintre ele a făcut ca, la două luni distanţă, oficialii Federaţiei Africane de Fotbal să anunţe că, de fapt, Maroc este câştigătoarea de drept a competiţiei.

Asta pentru că, în finalul timpului regulamentar al partidei din 18 ianuarie, un gol anulat Senegalului şi un penalty acordat Marocului i-a făcut pe fotbaliştii senegalezi să părăsească suprafaţa de joc, în semn de protest.

Deşi senegalezii au revenit pe teren, după mai multe minute de parlamentări, şi au câştigat duelul, oficialii Federaţiei Africane de Fotbal au decis că aceştia nu aveau dreptul să părăsească terenul, astfel că trebuie să piardă partida, 0-3 la "masa verde".

Chiar şi aşa, marocanii încă nu se pot bucura de trofeul acordat din oficiu, pentru că scandalul este departe de a se fi încheiat. Senegalezii au anunţat, deja, că au depus contestaţie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, astfel că procesul se anunţă ar fi unul de durată.

Dacă decizia rămâne cea anunţată la "masa verde", ar fi pentru a doua oară în istorie când Maroc devine campioană a Africii, după ediţia din 1976, din Etiopia. În schimb, Senegal a mai câştigat Cupa Africii pe Naţiuni în 2021, în Camerun.

Întrebarea zilei Credeți că statul va găsi o soluție de a reduce prețul carburanților? Da Nu

