Istanbul Başakşehir - Universitatea Craiova 1-2. Victorie importantă în play-off-ul Conference League

Echipa Universitatea Craiova a câştigat joi seara, în deplasare, cu scorul 2-1, în faţa formaţiei Istanbul Başakşehir, în prima manşă a play-off-ului din Conference League. Elevii lui Mirel Rădoi au deschis scorul în minutul 45+2, scrie News.ro.

Craiovenii şi-au anunţat intenţiile ofensive încă de la bomba lui Bancu, care a trecut razant cu poarta turcilor, în minutul 6. Elevii lui Mirel Rădoi au deschis scorul în minutul 45+2, la o fază creată de Al Hamlawi. Atacantul craiovean a plecat pe contraatac, s-a descurcat de minune printre fundaşii gazdelor şi a trimis în faţa porţii, de unde Cicâldău a agăţat mingea împingând-o în poartă, din faţa lui Şengezer.

Turcii au fost mai periculoşi în startul reprizei secunde, când Crespo, în minutul 50, şi Brnic, în minutul 56, au încercat poarta lui Isenko. Oltenii au replicat prin şutul lui Baiaram, din minutul 60, iar un minut mai târziu Carlos Mora a adus al doilea gol pentru Craiova. Romanchuk a executat rapid un aut, mingea a ajuns la Carlos Mora şi acesta a pătruns în careu, înscriind la colţul scurt. Tudor Băluţă a şutat şi el în minutul 65, dar Şengezer a scos în corner. Turcii au venit cu şansa irosită de Onur Bulut, şut puternic din marginea careului, respins de Isenko. Bancu a trimis mingea pe lângă poartă, în minutul 80, dar gazdele au redus din diferenţă prin internaţionalul irlandez Festy Ebosele, care a insistat la o minge în careul craiovean şi l-a învins pe Isenko, acesta deviind în propria poartă şutul centrare al lui Ebosele. Turcii au căutat golul egalizator, dar nu l-au găsit şi partida de la Istanbul s-a terminat cu o victorie meritată a Craiovei, scor 2-1.

ISTANBUL BAŞAKŞEHIR : Şengezer – Onur Bulut (Ebosele 83), Leo Duarte (Opoku 45), Ousseynou Ba, Operi – Berat Ozdemir – Turuc (Fayzullaev 77), Miguel Crespo (Umut Guneş 83), Beyaz (Brnic 46), Shomurodov - Da Costa. ANTRENOR: Cagdaş Atan

: Şengezer – Onur Bulut (Ebosele 83), Leo Duarte (Opoku 45), Ousseynou Ba, Operi – Berat Ozdemir – Turuc (Fayzullaev 77), Miguel Crespo (Umut Guneş 83), Beyaz (Brnic 46), Shomurodov - Da Costa. ANTRENOR: Cagdaş Atan UNIVERSITATEA CRAIOVA : Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Carlos Mora, Samuel Teles (Mekvabishvili 89), T. Băluţă, Cicâldău (Al Creţu 90+2), Bancu – Al Hamlawi, Baiaram (Nsimba 72). ANTRENOR: Mirel Rădoi

: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Carlos Mora, Samuel Teles (Mekvabishvili 89), T. Băluţă, Cicâldău (Al Creţu 90+2), Bancu – Al Hamlawi, Baiaram (Nsimba 72). ANTRENOR: Mirel Rădoi Cartonaşe galbene : Şengezer 61, Berat Ozdemir 90+4 / Isenko 41, Romanchuk 58, Bancu 75, Cicâldău 90

: Şengezer 61, Berat Ozdemir 90+4 / Isenko 41, Romanchuk 58, Bancu 75, Cicâldău 90 Arbitri : Juxhin Xhaja - Arbër Zalla, Rejdi Avdo

: Juxhin Xhaja - Arbër Zalla, Rejdi Avdo Arbitri VAR: Kreshnik Bajramaj - Olsion Yzeiraj (toţi din Albania)

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰