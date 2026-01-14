Jaqueline Cristian, o nouă victorie entuziasmantă la Adelaide

Sportiva română Jaqueline Cristian s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Adelaide (Australia), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 1,2 milioane de dolari.

Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Adelaide - Profimedia

După 6-4, 6-4 în primul tur, cu rusoaica Ekaterina Alexandrova, a 4-a favorită a competiţiei, Jaqueline Cristian a obţinut în optimi o nouă victorie entuziasmantă, demonstrând că este în mare formă înainte de Australian Open.

Concret, sportiva noastră a trecut fără drept de apel, 6-4, 6-0, de Daria Kasatkina, din Australia, ocupanta locului 48 mondial. Graţie acestui succes, Jaqueline Cristian şi-a asigurat 108 puncte WTA şi un cec în valoare de 33.470 de dolari.

Graţie accederii în sferturile de finală ale turneului de la Adelaide, Jaqueline Cristian a urcat deja pe locul 35 în clasamentul WTA Ranking Live, însă românca nu vrea să se oprească aici.

Pentru Jaqueline urmează un meci interesant cu Kimberly Birrell, reprezentanta Australiei. Birrell, locul 107 mondial, a ajuns în faza sferturilor de finală după ce a profitat de abandonul adversarei sale din optimi, Marketa Vondrouşova, reprezentanta Cehiei.

Jaqueline Cristian şi Kimberly Birrell s-au mai întâlnit de două ori până acum şi şi-au împărţit victoriile. Birrell a învins-o pe Jaqueline la Hobart, în ianuarie 2024, 6-4, 6-4, iar românca şi-a luat revanşa la Roland Garros, anul trecut, când a învins-o pe franţuzoaică, 6-1, 6-0.

