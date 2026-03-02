Program meciuri Cupa României la fotbal. Se decid semifinalistele

În perioada marţi, 3 martie - joi, 5 martie se joacă meciurile din sferturile de finală ale Cupei României la fotbal.

Câştigătoarea Cupei României la fotbal se va decide în finala de pe 13 mai, de la Sibiu - frf.ro

Balul este deschis, marţi seara, de confruntarea dintre Universitatea Cluj şi AFC Hermannstadt. Partida se joacă pe terenul celor din Cluj şi va începe de la ora 19.00. Clujenii sunt favoriţi, în condiţiile în care vin după o serie de patru victorii consecutive şi au câştigat clar ultimul duel direct, din decembrie anul trecut, 3-0.

Miercuri, 4 martie, se joacă două meciuri din sferturile de finală ale Cupei României la fotbal. De la ora 17.30, pe arena din Mioveni se joacă meciul dintre FC Argeş şi Gloria Bistriţa. Piteştenii sunt favoriţi. Provin dintr-un eşalon superior, traversează o perioadă bună, patru victorii în ultimele cinci meciuri jucate, şi au şi avantajul moral al accederii în play-off-ul Superligii.

Tot miercuri, însă de la ora 20.30, pe arena din Craiova, se joacă, practic, "finala din sferturi". Universitatea Craiova dă piept cu CFR Cluj. Deşi niciuna dintre echipe nu a strălucit ca joc, ambele traversează perioade foarte bun în debutul de an 2026. Universitatea Craiova a obţinut şase victorii, două egaluri şi o singură înfrângere, în cele nouă meciuri oficiale jucate în acest an, în timp ce CFR Cluj stă şi mai bine, cu opt victorii şi un egal în cele nouă meciuri oficiale din 2026.

Faza sferturilor de finală se încheie, joi, cu poate cel mai dezechilibrat duel dintre cele patru programate. Dinamo Bucureşti primeşte replica formaţiei Metalul Buzău, într-o partidă care va avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf, de la ora 20.30.

Deşi vine după două înfrângeri consecutive, 1-2 cu Rapid şi 0-1 cu FC Argeş, Dinamo a arătat un fotbal de calitate şi pare că nu se poate împiedica de un adversar provenit din Liga a II-a, mai ales că Metalul Buzău are un start modest de an 2026, buzoienii cedând în ultimele două confruntări, 0-1 cu FC Bacău şi 0-1 cu ASA Târgu Mureş.

Semifinalele Cupei României se joacă în perioada 21-23 aprilie 2026, iar marea finală ar urma să aibă loc la Sibiu, pe 13 mai.

