Jaqueline Cristian, victorie mare cu Alexandrova la Adelaide 

Jaqueline Cristian s-a calificat, luni, în optimile de finală ale turneului feminin de tenis de la Adelaide (Australia), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 1,2 milioane de dolari.

de Redactia Observator

la 12.01.2026 , 12:17
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile de finală ale turneului feminin de tenis de la Adelaide (Australia) Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile de finală ale turneului feminin de tenis de la Adelaide (Australia) - Profimedia

Sportiva noastră a obţinut o victorie spectaculoasă în primul tur, românca reuşind să o elimine fără emoţii pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, a 4-a favorită a competiţiei şi ocupanta locului 11 mondial, scor 6-4, 6-4.

Jaqueline a avut nevoie de 115 minute pentru a pune capăt disputei. Românca a arătat un mare plus în ceea ce priveşte ritmul de joc, dar asta poate şi pentru că a fost nevoită să treacă de calificări pentru a ajunge pe tabloul principal şi deci avea, deja, jucate alte două meciuri la Adelaide, 7-6, 6-2 cu Sarah Mildren, din Australia, şi 6-1, 6-3, cu Anastasia Potapova, reprezentanta Austriei.

Graţie accederii în faza optimilor de finală, Jaqueline Cristian şi-a asigurat 60 de puncte WTA şi un cec în valoare de 17.235 de dolari. Pentru româncă urmează, însă, un nou meci tare, cu Daria Kasatkina, reprezentanta Australiei, care a trecut, în primul tur, de Maria Sakkari, din Grecia, 7-6, 6-4.

Jaqueline Cristian şi Daria Kasatkina s-au înfruntat de trei ori până acum şi de fiecare dată s-a impus sportiva din Australia. Kasatkina a profitat de abandonul româncei la Doha, în februarie 2022, şi a bătut-o pe româncă la Charleston, în aprilie 2024, 6-7, 6-2, 6-3, şi la US Open, în 2024, 6-2, 6-4.

Pe tabloul principal de la Adelaide s-a aflat şi Elena Gabriela Ruse, dar ea a fost învinsă clar, în primul tur, de Anna Kalinskaya, din Rusia, scor 6-0, 6-3.

Redactia Observator
Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

