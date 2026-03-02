Şeful FIFA, solicitare după cazul Vinicius-Prestianni: "Cine îşi acoperă gura într-un meci, să fie eliminat"
Cazul de rasism în care au fost implicaţi fotbaliştii Gianluca Prestianni, de la Benfica Lisabona, şi Vinicius Junior, de la Real Madrid, continuă să facă valuri.
Pe 17 februarie, într-un meci din prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, cei doi jucători au fost implicaţi într-un scandal monstru.
Vinicius l-a acuzat pe Prestianni că i-a adresat cuvinte cu caracter rasist şi a părăsit suprafaţa de joc pentru circa 10 minute, revenind pe teren doar la insistenţele colegilor şi oficialilor.
La circa două săptămâni de la momentul respectiv, perioadă în care s-au analizat diferite variante prin care rasismul să fie eradicat definitiv din fotbal, Gianni Infantino, şeful FIFA, propune o măsură radicală.
Pentru că, în timpul scandalului respectiv, Prestianni şi-a acoperit gura cu tricoul, astfel încât să nu i se poată citi pe buze cuvintele pe care i le-a adresat lui Vinicius, Infantino vrea, nici mai mult, nici mai puţin, decât eliminarea fotbaliştilor care mai recurg la un asemenea gest, de a-şi acoperi buzele cu tricoul, în timpul unui meci.
"Dacă un jucător îşi acoperă gura şi spune ceva care are conotaţii rasiste, atunci trebuie eliminat, evident. Trebuie să presupunem că a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună, altfel nu ar fi avut nevoie să-şi acopere gura. Acestea sunt acţiuni pe care le putem şi trebuie să le întreprindem pentru a lua în serios lupta noastră împotriva rasismului", a fost mesajul ferm transmis de Gianni Infantino, şeful FIFA.
