Trump trimite agenţi ICE în Europa pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina

Agenţi ai Serviciului de Imigrație și Vamă (ICE) vor veni în misiune în Italia pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano‑Cortina, a declarat, marţi, un purtător de cuvânt al Serviciului pentru AFP, scrie News.ro.

"La Jocurile Olimpice, Serviciul de Securitate Internă (HSI) al ICE va sprijini Serviciul de Securitate Diplomatică al Departamentului de Stat al SUA, precum şi ţara gazdă, în vederea evaluării şi atenuării riscurilor legate de organizaţiile criminale transnaţionale", a declarat agenţia într-un comunicat.

Agenţii, prezenţi pentru a asigura securitatea delegaţiei americane

Preşedintele regiunii Lombardia, Attilio Fontana, gazda Jocurilor Olimpice, a declarat că agenţii vor sosi pentru a asigura securitatea delegaţiei americane, care va fi condusă de vicepreşedintele SUA J.D. Vance şi secretarul de stat Marco Rubio. Această delegaţie americană a fost invitată la eveniment deoarece următoarele Jocuri Olimpice de vară vor avea loc la Los Angeles în 2028.

"ICE va fi aici doar pentru vicepreşedinte şi Rubio. Va fi doar o măsură defensivă... dar sunt convins că nu se va întâmpla nimic", a declarat Attilio Fontana presei.

Prezenţa membrilor Serviciului Vamal al SUA a stârnit îngrijorare în Italia, pe fondul raidurilor împotriva imigranţilor ordonate de preşedintele Donald Trump în Minneapolis şi a recentei ucideri a lui Alex Pretti de către agenţii săi. Unele mass-media italiene au sugerat că ofiţerii ICE vor avea sarcina de a proteja sportivii americani.

Decizia, criticată de deputaţii din partea opoziţiei

"Statele Unite au dreptul să însoţească forţele de poliţie italiene pentru a asigura siguranţa sportivilor lor la Jocurile Olimpice, dar faptul că aceştia trebuie să fie agenţi ICE este inacceptabil şi reprezintă o alegere politică foarte gravă", a declarat Sergio Costa, deputat din partea opoziţiei Mişcarea Cinci Stele.

Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina vor avea loc în perioada 6-22 februarie.

