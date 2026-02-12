Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Programul sportivilor români de joi 12 februarie

În Italia continuă ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar sportivii români continuă să lupte pentru a obţine rezultate cât mai remarcabile.

Delia Reit reprezintă România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 - Profimedia

În cursul zilei de joi, 12 februarie, îi avem implicaţi în competiţii pe Delia Reit, Valentin Creţu, Corina Buzătoiu, Marian Gîtlan, Darius Şerban, Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu.

De la ora 14.00, Delia Reit va intra în competiţie la schi fond, 10 km. De la ora 19.30, echipa României va participa în proba de sanie ştafetă.

