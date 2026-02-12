Aflată pe marginea prăpastiei, Ceahlăul Piatra Neamţ a rămas fără antrenorul Cristi Pustai 

Reprezentanţii clubului de fotbal Ceahlăul Piatra Neamţ au anunţat despărţirea de antrenorul Cristi Pustai, tehnician care a condus echipa la ultimele meciuri.

Despărţirea de Pustai a fost confirmată de Angelo Alistar, preşedintele clubului, care a recunoscut că imposibilitatea clubului de a efectua transferuri în această iarnă a contat enorm în luarea deciziei lui Pustai de a părăsi echipa.

Ceahlăul Piatra Neamţ ocupă abia locul 15 în Liga a doua, cu 18 puncte acumulate din 17 meciuri jucate, iar oficialii clubului se tem de perspectiva unei retrogradări în Liga a III-a, în condiţiile în care bugetul avut la dispoziţie este considerat a fi unul de avarie.

Ceahlăul mai are doar câteva zile până la primul meci oficial din 2026, nemţenii urmând să dea piept cu Gloria Bistriţa, în deplasare, în prima etapă din Liga a II-a programată în acest an.

