Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Kata Mandel şi Henrietta Bartalis reprezintă România în proba de snowboard
În Italia continuă ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar sportivii români continuă să lupte pentru a obţine rezultate cât mai remarcabile.
Un farmec aparte îl au probele de snowboard, iar România va fi reprezentată la acest sport de două concurente, Kata Mandel și Henrietta Bartalis.
Este pentru prima dată când România este reprezentată la acest sport, Kata Mandel și Henrietta Bartalis fiind elevele legendarului Kinda Geza, unul dintre pionierii acestui sport în România.
Kata Mandel și Henrietta Bartalis vor intra în "focurile" competiţiei în cursul zilei de vineri, 13 februarie, când sunt programate diferite etape ale competiţiei feminine de snowboard, începând cu ora 11.00.
Optimile de finală de la snowboard cross sunt programate de la ora 14.30, sferturile de finală de la ora 15.03, semifinalele de la 15.24, iar marea finală de la ora 15.41.
