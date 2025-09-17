Jose Mourinho, aşteptat să revină în Portugalia după două decenii. Este dorit de Benfica Lisabona

Primele meciuri din Liga Campionilor au făcut şi prima victimă, Bruno Lage, tehnicianul celor de la Benfica Lisabona, fiind demis după înfrângerea de pe teren propriu, 2-3 cu Qarabag Agdam.

Jose Mourinho ar putea reveni ca antrenor în Portugalia după mai bine de 20 de ani - Profimedia

Eşecul înregistrat de Benfica Lisabona i-a fost fatal antrenorului de 49 de ani, acesta fiind demis, deşi mai avea contract până în vara anului viitor. A fost, practic, picătură care a umplut paharul, în condiţiile în care

Presa portugheză anunţă că Lage ar urma să fie înlocuit cu legendarul Jose Mourinho, care a fost demis, de curând, de la conducerea echipei Fenerbahce Istanbul.

Ar fi mutarea prin care Mourinho s-ar întoarce, după 21 de ani, acasă. Ultima dată în Portugalia el a antrenat pe FC Porto, în perioada 2002-2004, reuşind să câştige inclusiv Liga Campionilor, în 2004, după 3-0 în finala cu AS Monaco.

Articolul continuă după reclamă

În cei peste 20 de ani petrecuţi pe tărâmuri străine, Mourinho a pregătit echipe precum Chelsea Londra, Internazionale Milano, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur, AS Roma şi Fenerbahce Istanbul.

Portughezul nu s-a mai bucurat de un foarte mare succes în ultimii ani, ultimele trofee cucerite fiind Europa League, cu Manchester United, în 2017, şi Conference League, cu AS Roma, în 2022. În schimb, tehnicianul portughez s-a transformat într-un specialist al încasărilor de clauze de reziliere, obţinând zeci de milioane de euro după ce a fost îndepărtat de la diferite echipe.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰