Julio Cesar Chavez Jr., fostul campion mondial de box, expulzat din SUA la o lună de la arestarea sa

Boxerul mexican Julio Cesar Chavez Jr., fost campion mondial la categoria mijlocie, a fost expulzat din Statele Unite ale Americii, la aproximativ o lună de la momentul în care a fost arestat în Statele Unite ale Americii.

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 15:16
Julio Cesar Chavez a disputat ultimul meci împotriva youtuber-ului Jake Paul Julio Cesar Chavez a disputat ultimul meci împotriva youtuber-ului Jake Paul - Profimedia

Pugilistul, în vârstă de 39 de ani, a fost reţinut de autorităţile americane în timpul unui raid desfăşurat de forţele de ordine împotriva imigranţilor ilegali. Julio Cesar Chavez Jr. a fost reţinut, după ce autorităţile americane i-au respins cererea de rezidenţă permanentă.

Mai mult, cum pe numele său există un mandat de arestare emis şi de autorităţile mexicane, pentru suspiciune de colaborare cu un important cartel mexican specializat în trafic de droguri, Julio Cesar Chavez Jr. a fost încarcerat în Mexic şi riscă să petreacă ani grei după gratii.

Pugilistul mexican a înregistrat 54 de victorii şi şapte înfrângeri la profesionişti. Ultimul meci l-a disputat în iunie, în California, când a pierdut, prin decizie unanimă, în faţa youtuber-ului Jake Paul.

Mexicanul a fost campion mondial la categoria mijlocie, în versiunea WBC, în perioada 2011-2012.

