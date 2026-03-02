Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Clasament ATP, 2 martie 2026. Ben Shelton, printre performeri

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 2 martie 2026, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că americanul Ben Shelton este unul dintre performerii săptămânii.

de Cristi Ioniţă

la 02.03.2026 , 07:18
Ben Shelton a urcat pe locul 8 mondial Ben Shelton a urcat pe locul 8 mondial - Profimedia

Deşi nu a jucat săptămâna trecută, Shelton a profitat de pasul greşit făcut de canadianul Felix Auger-Aliassime, care s-a oprit în semifinale la Dubai, 4-6, 2-6, cu rusul Daniil Medvedev, şi l-a depăşit în ierarhia mondială, în lupta pentru locul 8 mondial.

A fost singura modificare de clasament la nivel înalt, astfel că TOP 10 ATP arată astfel: 1. Carlos Alcaraz (Spania) - 13.550 puncte, 2. Jannik Sinner (Italia) - 10.400 puncte, 3. Novak Djokovic (Serbia) - 5.280 puncte, 4. Alexander Zverev (Germania) - 4.555 puncte, 5. Lorenzo Musetti (Italia) - 4.405 puncte, 6. Alex de Minaur (Australia) - 4.235 puncte, 7. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 4.220 puncte, 8. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 4.010 puncte, 9. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 3.950 puncte, 10. Alexander Bublik (Kazahstan) - 3.405 puncte.

Dintre jucătorii români, cel mai bine cotat rămâne Filip Cristian Jianu. Acesta a coborât patru poziţii, până pe locul 252 mondial, cu 219 puncte, şi este urmat de Adrian Boitan, care a coborât două poziţii, până pe locul 286 mondial, cu 182 puncte. Evoluţii remarcabile au avut, însă, Cezar Creţu şi Ştefan Palosi. Creţu a urcat 35 de poziţii, până pe locul 364 mondial, cu 130 puncte, în timp ce Palosi a urcat 36 de poziţii, până pe locul 395 mondial, cu 118 puncte.

Articolul continuă după reclamă
Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă Like

Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

clasament atp 2 martie clasament atp ben shelton
Înapoi la Homepage
Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana
Ion Țiriac, tensiune maximă. Fiica sa, aproape de războiul care a zguduit lumea. Mesajul transmis de Ioana
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Emiratele Arabe vor acoperi cheltuielile cu cazarea, masa și zborurile reprogramate pentru turiștii blocați
Emiratele Arabe vor acoperi cheltuielile cu cazarea, masa și zborurile reprogramate pentru turiștii blocați
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că războiul din Orientul Mijlociu se va extinde?
Observator » Sport » Clasament ATP, 2 martie 2026. Ben Shelton, printre performeri