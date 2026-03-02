Clasament ATP, 2 martie 2026. Ben Shelton, printre performeri

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 2 martie 2026, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că americanul Ben Shelton este unul dintre performerii săptămânii.

Deşi nu a jucat săptămâna trecută, Shelton a profitat de pasul greşit făcut de canadianul Felix Auger-Aliassime, care s-a oprit în semifinale la Dubai, 4-6, 2-6, cu rusul Daniil Medvedev, şi l-a depăşit în ierarhia mondială, în lupta pentru locul 8 mondial.

A fost singura modificare de clasament la nivel înalt, astfel că TOP 10 ATP arată astfel: 1. Carlos Alcaraz (Spania) - 13.550 puncte, 2. Jannik Sinner (Italia) - 10.400 puncte, 3. Novak Djokovic (Serbia) - 5.280 puncte, 4. Alexander Zverev (Germania) - 4.555 puncte, 5. Lorenzo Musetti (Italia) - 4.405 puncte, 6. Alex de Minaur (Australia) - 4.235 puncte, 7. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 4.220 puncte, 8. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 4.010 puncte, 9. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 3.950 puncte, 10. Alexander Bublik (Kazahstan) - 3.405 puncte.

Dintre jucătorii români, cel mai bine cotat rămâne Filip Cristian Jianu. Acesta a coborât patru poziţii, până pe locul 252 mondial, cu 219 puncte, şi este urmat de Adrian Boitan, care a coborât două poziţii, până pe locul 286 mondial, cu 182 puncte. Evoluţii remarcabile au avut, însă, Cezar Creţu şi Ştefan Palosi. Creţu a urcat 35 de poziţii, până pe locul 364 mondial, cu 130 puncte, în timp ce Palosi a urcat 36 de poziţii, până pe locul 395 mondial, cu 118 puncte.

