Louis Munteanu, prezentat oficial drept noul atacant al americanilor de la DC United

Cel mai aşteptat transfer al iernii a fost oficializat în cursul zilei de luni, atacantul român Louis Munteanu fiind prezentat oficial drept noul jucător al americanilor de la DC United.

Louis Munteanu este noul atacant al americanilor de la DC United - dcunited.com

Oficialii clubului american l-au prezentat pe Louis Munteanu după ce acesta a trecut cu brio testele medicale efectuate în Europa. De asemenea, cei de la DC Unitea au recunoscut şi că atacantul român a fost transferat pentru 7 milioane de dolari, fiind cel mai scump transfer efectuat de gruparea din Washington în istoria de 31 de ani a clubului.

Louis Munteanu a semnat un contract valabil pe trei ani şi jumătate, respectiv până în vara lui 2029, reprezentanţii clubului având opţiunea de a-i prelungi contractul acestuia cu un an, până în vara lui 2030, dacă sunt mulţumiţi de evoluţiile românului.

DC United a terminat pe ultimul loc, 30, sezonul 2025 din Major League Soccer, adunând doar 26 de puncte, cinci victorii, 11 egaluri şi 18 înfrângeri, din cele 34 de meciuri jucate.

DC United ar urma să debuteze pe 22 februarie în noul sezon din Major League Soccer, atunci când echipa antrenată de elveţianul Rene Weiler primeşte replica formaţiei Philadelphia Union.

Louis Munteanu, 23 de ani, o părăseşte pe CFR Cluj după 63 de meciuri jucate în tricoul "vişiniilor", perioadă în care atacantul a marcat şi 28 de goluri.

La DC United, Louis Munteanu ar urma să împartă vestiarul cu fotbalişti precum Matti Peltola, 18 selecţii în naţionala Finlandei, senegalezul Dominique Badji sau Aaron Herrera, 25 de selecţii pentru Guatemala, dar şi cu mai nou-veniţii Sean Johnson, 13 selecţii pentru Statele Unite ale Americii, Gabriel Segal, fost la FC Koln şi Hapoel Tel Aviv, sau japonezul Keisuke Kurokawa, un fundaş stânga adus de la Gamba Osaka.

