Mircea Lucescu, şanse mari să stea pe bancă la barajul României cu Turcia 

Naţionala de fotbal a României se pregăteşte pentru barajul de calificarea la Campionatul Mondial din vară, din America de Nord, iar "tricolorii" au mari şanse să-l aibă alături, la barajul din martie, pe selecţionerul Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu ar putea conduce România la barajul cu Turcia, în ciuda problemelor de sănătate avute - Profimedia

România dă piept cu Turcia, în deplasare, pe 26 martie, la Istanbul. În cazul unui succes, "tricolorii" vor înfrunta învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în deplasare, 31 martie, în meciul decisiv pentru calificarea la turneul final.

Iniţial s-a spus că sunt şanse minime ca selecţionerul Mircea Lucescu să conducă echipa României la confruntarea cu Turcia, din cauza problemelor de sănătate avute de acesta.

Totuşi, conform as.ro, situaţia s-a schimbat radical în ultimele zile, existând mari şanse ca Lucescu să fie pe bancă la duelul de la Istanbul. Un anunţ oficial este de aşteptat în următoarele zile, după ce Lucescu se întoarce din Belgia, unde a efectuat mai multe investigaţii medicale.

Informaţiile precedente anunţau că este foarte posibil ca locul lui Mircea Lucescu pe bancă să fie luat de Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al naţionalei României, în cazul în care Lucescu nu poate efectua deplasarea la Istanbul.

