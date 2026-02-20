Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Jocurile Olimpice de iarnă 2026: "Nemţoaica" Julia Sauter, performanţă istorică pentru România. Prima reacţie

La Jocurile Olimpice de iarnă 2026, din Italia, joi seara s-a desfăşurat una dintre cele mai aşteptate finale, cea de la patinaj artistic feminin.

de Redactia Observator

la 20.02.2026 , 07:42
Julia Sauter a încheiat pe locul 17 finala olimpică de patinaj artistic Julia Sauter a încheiat pe locul 17 finala olimpică de patinaj artistic - Profimedia

Delegaţia României a fost reprezentată de Julia Sauter, sportivă care a reuşit o performanţă cu adevărat remarcabilă. Julia era a 16-a după programul scurt, de marţi, şi a reuşit să pună în scenă o evoluţie solidă şi la programul liber, astfel că a încheiat proba cu 190,93 puncte, de departe record personal.

Zestrea acumulată i-a permis sportivei noastre să încheie finala pe locul 17, cel mai bun rezultat din istorie obţinut de delegaţia României în finala olimpică de patinaj artistic feminin.

Extrem de încântată de rezultatul obţinut, Julia a ţinut să precizeze, după finală, că deşi are doar abia aproape 29 de ani şi, măcar teoretic, ar mai putea prinde un ciclu olimpic, ea nu se mai vede concurând mai mult de un an sau doi "pentru că patinajul artistic nu este un sport din care să te îmbogăţeşti şi vine un moment în viaţă în care trebuie să-ţi prioritizezi obiectivele personale".

Articolul continuă după reclamă

Julia Sauter s-a născut şi a crescut în Germania şi a devenit, oficial, cetăţean român abia cu circa şase luni înainte de Jocurile Olimpice de iarnă din acest an, după multe probleme birocratice. De asemenea, sportiva noastră a fost obligată să se lupte şi cu anumite probleme financiare, existând momente în care şi-a finanţat cariera prin strângeri de fonduri pe platforme de crowdfunding.

Finala feminină de patinaj artistic a fost câştigată, oarecum surprinzător, de americanca Alysa Liu, care a acumulat 226,79 puncte. Alysa Liu, care era doar a 3-a după programul scurt, a pus, în cele din urmă, aproape 1,9 puncte între ea şi japoneza Kaori Sakamoto şi 7,63 puncte între ea şi japoneza Ami Nakai.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

julia sauter jocurile olimpice de iarna julia sauter rezultat julia sauter finala patinaj artistic
Înapoi la Homepage
Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva”
Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: &#8220;Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva&#8221;
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de iarnă. Video
A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de iarnă. Video
Ce i-a spus Nicușor Dan lui Donald Trump, la Consiliul Păcii. Oferta României pentru Fâșia Gaza
Ce i-a spus Nicușor Dan lui Donald Trump, la Consiliul Păcii. Oferta României pentru Fâșia Gaza
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme?
Observator » Sport » Jocurile Olimpice de iarnă 2026: "Nemţoaica" Julia Sauter, performanţă istorică pentru România. Prima reacţie