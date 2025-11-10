Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Mirel Rădoi, out oficial de la Craiova. Oltenii speră să aducă un antrenor străin

Mihai Rotaru, patronul echipei de fotbal Universitatea Craiova, a confirmat, luni, despărţirea oficială de antrenorul echipei, Mirel Rădoi.

de Redactia Observator

la 10.11.2025 , 15:00
Mirel Rădoi nu mai este antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova Mirel Rădoi nu mai este antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova - Profimedia

Decizia vine după o nouă înfrângere suferită de olteni în campionat, 1-2 cu UTA Arad, dar situaţia generală este una mult mai complicată. Deşi a preluat echipa în ianuarie şi a dus-o până în grupa de Conference League, Mirel Rădoi a acuzat tensiunea din jurul proiectului şi a ameninţat în mai multe rânduri că vrea să plece.

În cele din urmă, cele două părţi au ajuns la un numitor comun în ceea ce priveşte încheierea colaborării, momentul despărţirii fiind stabilit acum şi pentru a permite viitorului antrenor să profite de pauza pentru meciurile naţionalei şi să aibă timp pentru a stabili anumite coordonate în ceea ce priveşte viitorul echipei.

Mihai Rotaru, patronul echipei, a anunţat că "Mirel Rădoi a decis să se retragă din proiect din motive emoţionale, a spus că este epuizat emoţional".

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, patronul oltenilor a anunţat că îşi doreşte ca noul antrenor să fie instalat până cel mai târziu marţi seara şi a dat asigurări că viitorul tehnician va fi unul străin, având trei variante din care să aleagă la momentul actual.

Mirel Rădoi a stat 44 de meciuri oficiale pe banca celor de la Universitatea Craiova, înregistrând 23 de victorii, 10 egaluri şi 11 înfrângeri.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

radoi craiova radoi out craiova radoi demis craiova radoi rotaru mihai rotaru
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu trei pensii a pierdut 4,5 milioane de euro. Dezvăluiri teribile: “Am crezut că mor”
Milionarul român cu trei pensii a pierdut 4,5 milioane de euro. Dezvăluiri teribile: &#8220;Am crezut că mor&#8221;
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
De ce nu a fost prezent tatăl Loredanei la concertul susținut de artistă la Sala Palatului. Ce anunț trist a făcut vedeta
Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Rădoi de la Universitatea Craiova: “S-o fi băgat cineva la echipă! Poate îl iau eu la FCSB. Mă cert cu el după o zi…”
Gigi Becali, ipoteză bombă despre demisia lui Rădoi de la Universitatea Craiova: “S-o fi băgat cineva la echipă! Poate îl iau eu la FCSB. Mă cert cu el după o zi…”
Primar PSD din Argeș, petrecere cu maneliști la majoratul fiicei și mașină de lux cadou: „Atâta răutate... 80.000 de euro a costat”
Primar PSD din Argeș, petrecere cu maneliști la majoratul fiicei și mașină de lux cadou: „Atâta răutate... 80.000 de euro a costat”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică?
Observator » Sport » Mirel Rădoi, out oficial de la Craiova. Oltenii speră să aducă un antrenor străin