Mirel Rădoi, out oficial de la Craiova. Oltenii speră să aducă un antrenor străin

Mirel Rădoi nu mai este antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova - Profimedia

Decizia vine după o nouă înfrângere suferită de olteni în campionat, 1-2 cu UTA Arad, dar situaţia generală este una mult mai complicată. Deşi a preluat echipa în ianuarie şi a dus-o până în grupa de Conference League, Mirel Rădoi a acuzat tensiunea din jurul proiectului şi a ameninţat în mai multe rânduri că vrea să plece.

În cele din urmă, cele două părţi au ajuns la un numitor comun în ceea ce priveşte încheierea colaborării, momentul despărţirii fiind stabilit acum şi pentru a permite viitorului antrenor să profite de pauza pentru meciurile naţionalei şi să aibă timp pentru a stabili anumite coordonate în ceea ce priveşte viitorul echipei.

Mihai Rotaru, patronul echipei, a anunţat că "Mirel Rădoi a decis să se retragă din proiect din motive emoţionale, a spus că este epuizat emoţional".



De asemenea, patronul oltenilor a anunţat că îşi doreşte ca noul antrenor să fie instalat până cel mai târziu marţi seara şi a dat asigurări că viitorul tehnician va fi unul străin, având trei variante din care să aleagă la momentul actual.

Mirel Rădoi a stat 44 de meciuri oficiale pe banca celor de la Universitatea Craiova, înregistrând 23 de victorii, 10 egaluri şi 11 înfrângeri.

