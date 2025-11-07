Clasamentul Conference League, după 3 etape. Craiova a dat lovitura pe terenul celor de la Rapid Viena 

Joi seara s-au disputat meciurile din etapa a 3-a a Conference League, iar Universitatea Craiova a obţinut o victorie extrem de importantă, 1-0 pe terenul celor de la Rapid Viena.

Ucraineanul Romanchuk a marcat golul victoriei pentru Universitatea Craiova pe terenul celor de la Rapid Viena - Profimedia

Ucraineanul Romanchuk a marcat singurul gol al partidei, în minutul 37, dar Universitatea a părut în permanenţă în controlul jocului, oltenii ratând alte câteva ocazii uriaşe.

De altfel, Universitatea a terminat meciul cu 8-1 la şuturi pe poartă, în ciuda atmosferei extrem de ostile. Confruntarea a fost extrem de tensionată, centralul sloven Martin Matosa acordând nu mai puţin de 10 cartonaşe galbene, dintre care două lui Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii fiind eliminat încă din minutul 20.

Graţie succesului de la Viena, Universitatea a acumulat patru puncte din trei meciuri şi a urcat pe locul 20 în clasamentul grupei de Conference League, loc ce i-ar permite accederea în play-off-ul pentru optimi. Totuşi, pentru Universitatea urmează trei meciuri complicate, acasă cu Mainz şi Sparta Praga şi în deplasare cu AEK Atena.

Rezultate Conference League, etapa a 3-a

AEK Atena - Shamrock Rovers 1-1

AEK Larnaca - Aberdeen 0-0

NK Celje - Legia Varşovia 2-1

KUPS Kuopio - Slovan Bratislava 3-1

FSV Mainz - Fiorentina 2-1

Noah - Sigma Olomouc 1-2

Samsunspor - Hamrun Spartans 3-0

Şahtior Doneţk - Breidablik 2-0

Sparta Praga - Rakow 0-0

Crystal Palace - AZ Alkmaar 3-1

Dinamo Kiev - Zrinjski 6-0

Hacken - Strasbourg 1-2

Lausanne Sports - Omonia Nicosia 1-1

Lincoln Red Imps - NK Rijeka 1-1

Rayo Vallecano - Lech Poznan 3-2

Shelbourne - Drita 0-0

Shkendija - Jagiellonia 1-1

Rapid Viena - Universitatea Craiova 0-1

Clasament Conference League: 1. Samsunspor - 9 puncte, 2. NK Celja - 9 puncte, 3. FSV Mainz - 9 puncte, 4. AEK Larnaca - 7 puncte, 5. Lausanne Sports - 7 puncte, 6. Rayo Vallecano - 7 puncte, 7. Strasbourg - 7 puncte, 8. Fiorentina - 6 puncte, 9. Crystal Palace - 6 puncte, 10. Şahtior Doneţk - 6 puncte, 11. KUPS Kuopio - 5 puncte, 12. Rakow - 5 puncte, 13. Drita - 5 puncte, 14. Jagiellonia - 5 puncte, 15. AEK Atena - 4 puncte, 16. Sparta Praga - 4 puncte, 17. Noah - 4 puncte, 18. NK Rijeka - 4 puncte, 19. Sigma Olomouc - 4 puncte, 20. Universitatea Craiova - 4 puncte, 21. Shkendija - 4 puncte, 22. Lincoln Red Imps - 4 puncte, 23. Lech Poznan - 3 puncte, 24. Dinamo Kiev - 3 puncte, 25. Legia Varşovia - 3 puncte, 26. Zrinjski - 3 puncte, 27. AZ Alkmaar - 3 puncte, 28. Hacken - 2 puncte, 29. Omonia Nicosia - 2 puncte, 30. Shelbourne - 1 punct, 31. Shamrock Rovers - 1 punct, 32. Breidablik - 1 punct, 33. Aberdeen - 1 punct, 34. Slovan Bratislava - 0 puncte, 35. Hamrun Spartans - 0 puncte, 36. Rapid Viena - 0 puncte.

Vă reamintim că primele opt clasate se califică direct în faza optimilor de finală, echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, iar echipele clasate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene.

