Motivele care au stat în spatele demiterii lui Xabi Alonso de la conducerea clubului Real Madrid 

Decizia a fost anunţată la mai puţin de 24 de ore de la momentul în care cei de la Real Madrid au cedat, 2-3, în duelul cu marea rivală FC Barcelona, meci jucat în finala Supercupei Spaniei.

În ciuda eşecului înregistrat şi a ratării obiectivului, nimic nu anunţa ruptura oficială dintre cei de la Real Madrid şi antrenorul Xabi Alonso. Totuşi, cele două părţi s-au despărţit, în cele din urmă, iar comunicatul dat publicităţii de club a vorbit despre un acord reciproc pentru încheierea colaborării.

Totuşi, presa din Spania anunţă, marţi, că, de fapt, despărţirea a fost un act unilateral şi a venit din partea lui Florentino Perez, şeful "galacticilor".

Au fost invocate şi mai multe motive care au stat în spatele acestei despărţiri. Lui Xabi Alonso i s-ar fi imputat rezultatele modeste din ultimele meciuri, nivelul fizic slab la care se prezintă jucătorii, dar şi că tehnicianul ar fi pierdut vestiarul.

Deşi a venit pe cai mari de la Bayer Leverkusen, în vara anului trecut, Xabi Alonso a rezistat doar 34 de meciuri pe banca celor de la Real Madrid, tehnicianul înregistrând 24 de victorii, patru egaluri şi şase înfrângeri.

Xabi Alonso a fost înlocuit, cel puţin pentru moment, cu Alvaro Arbeloa, tehnician care a pregătit echipa a doua a clubului în ultimul an. Arbeloa are 43 de ani şi a crescut la Real Madrid, club pentru care a jucat în 237 de meciuri. Spaniolul a mai trecut pe la Deportivo La Coruna, FC Liverpool şi West Ham United, fiind, printre altele, dublu câştigător al Ligii Campionilor, cu Real Madrid, dar şi dublu campion european şi campion mondial cu naţionala Spaniei, pentru care a adunat 56 de selecţii.

