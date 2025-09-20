Naţionala României de fotbal revine în acţiune în luna octombrie. Va disputa mai întâi un meci împotriva Republicii Moldova. Biletele s-au pus deja în vânzare şi se aşteaptă ca, pe data de 9 octombrie, Arena Naţională să fie plină.

Partida amicală dintre România şi Moldova va fi o adevărată sărbătoare a sportului. Porţile se vor deschide la 18.00, iar fanii vor putea participa la multe activităţi interactive.

La ora 19:00, Guess Who şi trupa Zdob şi Zdub vor susţine un concert. Înainte de primul fluier al partidei, la ora 21, imnul României va fi cântat de Lidia Buble, iar cel al Moldovei de Tania Turtureanu.

Pe 12 octombrie, tricolorii vor să-şi ia revanşa în faţa Austriei, în direct la Antena 1.

Articolul continuă după reclamă

Preţul biletelor pentru ambele meciuri din luna octombrie este cuprins între 40 RON (peluze) şi 100 RON (tribunele 1 şi 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere.

Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât şi tinerii între 15 şi 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preţ preferenţial în momentul achiziţionării biletelor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi fi puternic afectaţi financiar de eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰