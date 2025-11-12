Antena Meniu Search
Oficialii Rapidului, dezamăgiţi de alegerea făcută de Mircea Lucescu: "Alex Dobre merita să fie la lot"

Naţionala de fotbal a României urmează să dea piept cu Bosnia Herţegovina şi San Marino în ultimele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal de anul viitor, din America de Nord.

de Redactia Observator

la 12.11.2025 , 17:48
Oficialii Rapidului ar fi vrut să-l vadă pe Alexandru Dobre la naţionala României Oficialii Rapidului ar fi vrut să-l vadă pe Alexandru Dobre la naţionala României - Profimedia

România înfruntă Bosnia Herţegovina sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21.45, în deplasare, la Zenica, şi dă piept cu San Marino marţi, 18 noiembrie, tot de la ora 21.45, dar pe teren propriu, la Ploieşti.

Deşi România este obligată să obţină maxim de puncte din cele două meciuri pentru a mai spera măcar la locul 2 într-o grupă din care mai fac parte Austria şi Cipru, selecţionerul Mircea Lucescu nu pare să aibă linişte înaintea celor două confruntări.

De curând, oficialii clubului de fotbal Rapid Bucureşti, în fruncte cu Victor Angelescu, acţionar minoritar, au sărit la gâtul selecţionerului, reproşându-i neselecţionarea lui Alexandru Dobre. Asta în ciuda faptului că Mircea Lucescu i-a chemat la lot, pentru cele două meciuri, pe Marian Aioani şi Claudiu Petrila.

"Pentru mine a fost o surpriză neconvocarea lui Dobre. A reacționat foarte profesionist, a dat gol, nu știu să fie vreo problemă cu cineva de acolo, pur și simplu cred că au fost alegerile selecționerului. A dat multe goluri, joacă bine, este golgeterul campionatului", a fost mesajul transmis de Victor Angelescu, într-o intervenţie avută la Digi Sport.

De asemenea, Angelescu a lăsat de înţeles că a fost surprins de decizia selecţionerului Mircea Lucescu de a miza pe David Miculescu, de la FCSB, în dauna lui Dobre.

Surprinzător, de aceeaşi părere cu Angelescu este şi Marian Iancu, fost patron la echipa de fotbal Politehnica Timişoara. Cunoscut drept mai degrabă un adversar al actualilor şefi de la Rapid, dar şi un personaj mai agresiv în exprimare, Iancu a transmis că "Dobre nu a fost selecţionat la naţională pentru că pe tatăl său nu îl cheamă Gheorghe Hagi".

mircea lucescu victor angelescu alexandru dobre
