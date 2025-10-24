Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru ultimele meciuri din calificările CM 2026

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru posibila convocare la partiidele cu Bosnia şi cu San Marino, ultimele din grupa de calificare la Cupa Mondială din 2026.

Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45 (Stadion Bilino Polje, Zenica), România va înfrunta Bosnia-Herţegovina. Marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45 (Stadion „Ilie Oană”, Ploieşti), tricolorii vor evolua împotriva naţionalei din San Marino.

Lista preliminară cu fotbaliştii care evoluează la cluburi din străinătate:

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horaţiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0); FUNDAŞI: Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuţ NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUŢAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareş ILIE (Empoli | Italia, 0/0); ATACANŢI: Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUŞ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranieri plus jucătorii din competiţia internă, va fi anunţat ulterior.

Drumul spre Mondial

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Se califică direct câştigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor vor fi împărţite prin tragere la sorţi şi vor disputa două jocuri de baraj (semifinală şi finală) pentru a se stabili ultimele 4 naţionale europene calificate.

Programul şi rezultatele grupei noastre:

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0 (Pittas 55′, Kakoulli 86′), ROMÂNIA – Bosnia şi Herţegovina 0-1 (Gigović 14′)

Cipru – San Marino 2-0 (Pittas 55′, Kakoulli 86′), ROMÂNIA – Bosnia şi Herţegovina 0-1 (Gigović 14′) Luni, 24 martie: Bosnia şi Herţegovina – Cipru 2-1 (Demirović 22′, Hajradinović 56′ / Pittas 45’+2), San Marino – ROMÂNIA 1-5 (Zannoni 67′ / Cevoli 6′-ag, M. Popescu 44′, R. Marin 55′-pen., Hagi 75′-pen., Alibec 90’+5)

Bosnia şi Herţegovina – Cipru 2-1 (Demirović 22′, Hajradinović 56′ / Pittas 45’+2), San Marino – ROMÂNIA 1-5 (Zannoni 67′ / Cevoli 6′-ag, M. Popescu 44′, R. Marin 55′-pen., Hagi 75′-pen., Alibec 90’+5) Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia şi Herţegovina – San Marino 1-0 (Džeko 66′), Austria – ROMÂNIA 2-1 (Gregoritsch 42′, Sabitzer 60’ / Tănase 90+5′)

Bosnia şi Herţegovina – San Marino 1-0 (Džeko 66′), Austria – ROMÂNIA 2-1 (Gregoritsch 42′, Sabitzer 60’ / Tănase 90+5′) Marţi, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0 (Tănase 43′, Man 45+2′), San Marino – Austria 0-4 (Arnautović 3′, 15′, Gregoritsch 11′, Baumgartner 27′)

ROMÂNIA – Cipru 2-0 (Tănase 43′, Man 45+2′), San Marino – Austria 0-4 (Arnautović 3′, 15′, Gregoritsch 11′, Baumgartner 27′) Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0 (Sabitzer 54′-pen.), San Marino – Bosnia şi Herţegovina 0-6 (Tahirović 21′, Džeko 70′, 72′, Baždar 81′, Alajbegović 85′, Mujakić 90′)

Austria – Cipru 1-0 (Sabitzer 54′-pen.), San Marino – Bosnia şi Herţegovina 0-6 (Tahirović 21′, Džeko 70′, 72′, Baždar 81′, Alajbegović 85′, Mujakić 90′) Marţi, 9 septembrie: Bosnia şi Herţegovina – Austria 1-2 (Džeko 50′ / Sabitzer 49′, Laimer 65′), Cipru – ROMÂNIA 2-2 (Loizou 29′, Charalampous 76′ / Drăguş 2′, 18′)

Bosnia şi Herţegovina – Austria 1-2 (Džeko 50′ / Sabitzer 49′, Laimer 65′), Cipru – ROMÂNIA 2-2 (Loizou 29′, Charalampous 76′ / Drăguş 2′, 18′) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0 (Schmid 7′, Arnautović 8′, 47′, 83′, 84′, Gregoritsch 24′, Posch 30′, 42′, Laimer 45′, Wurmbrand 76′), Cipru – Bosnia şi Herţegovina 2-2 (Laifis 45’+1, Pittas 90’+7-pen. / Katić 10′, Michael 36′-autogol)

Austria – San Marino 10-0 (Schmid 7′, Arnautović 8′, 47′, 83′, 84′, Gregoritsch 24′, Posch 30′, 42′, Laimer 45′, Wurmbrand 76′), Cipru – Bosnia şi Herţegovina 2-2 (Laifis 45’+1, Pittas 90’+7-pen. / Katić 10′, Michael 36′-autogol) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4 (Loizou 10′, Andreou 59′, Kastanos 67′-pen., Kakoulli 79′), ROMÂNIA– Austria 1-0 (Ghiţă 90’+5)

San Marino – Cipru 0-4 (Loizou 10′, Andreou 59′, Kastanos 67′-pen., Kakoulli 79′), ROMÂNIA– Austria 1-0 (Ghiţă 90’+5) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia şi Herţegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia şi Herţegovina – ROMÂNIA (21:45) Marţi, 18 noiembrie: Austria – Bosnia şi Herţegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

