Paksi FC - CFR Cluj 0-0, în primul tur preliminar din Europa League. Meciul decisiv pentru calificare, la Cluj

CFR Cluj și echipa maghiară Paksi FC au terminat la egalitate, 0-0, joi seara, pe Paksi FC Stadion din Paks, în prima manșă a turului întâi al Europa League la fotbal.

Potrivit News.ro, fotbalistul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat joi seară, după meciul cu Paksi, scor 0-0, că el şi colegii săi vor face totul pentru a se impune în partida retur de săptămâna viitoare.

"Cred că echipa a făcut un meci bun, am dominat toată partida. Am avut ocazii foarte mari, dar nu am finalizat acţiunile cu gol. Echipa a jucat bine, a făcut combinaţii. Îmi pare rău pentru suporteri. Promitem că vom da totul acasă ca să câştigăm. Jucăm acasă, suntem favoriţi şi trebuie să câştigăm neapărat", a spus Mario Camora la un post de televiziune.

CFR Cluj a remizat, joi seară, în deplasare, scor 0-0, cu echipa din Ungaria Paksi FC, în prima manşă a turului 1 preliminar al Ligii Europa.

