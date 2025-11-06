Antena Meniu Search
Basel - FCSB 3-1. Roş-albaştrii au jucat în 10 oameni din minutul 12

FCSB a pierdut joi, în deplasare, scor 1-3, confruntarea cu echipa elveţiană FC Basel, în a patra etapă a grupei din Liga Europa. Roş-albaştrii au evoluat în zece din minutul 12.

de Redactia Observator

la 06.11.2025 , 21:55
Basel - FCSB 3-1. Roş-albaştrii au jucat în 10 oameni din minutul 12 - Basel - FCSB 3-1. Roş-albaştrii au jucat în 10 oameni din minutul 12 - Profimedia

La Basel, pe St. Jakob Park, bucureştenii au început cu lovitura de cap a lui Tănase, respinsă în corner de portarul gazdelor, Hitz, însă a continuat cum nu se putea mai prost pentru elevii lui Elias Charalambous. Târnovanu a ieşit să-l blocheze pe Broschinski, a comis henţ şi a primt cartonaşul roşu, în minutul 12, fiind eliminat. Antrenorul bucureştenilor a fost nevoit să reconfigureze sistemul şi, în minutul 18, Ngezana a comis henţ în careu, iar Basel a primit penalti după verificarea VAR. A transformat Xherdan Shaqiri şi a deschis scorul.

Roş-albaştrii şi-au reluat încercările ofensive, iar Olaru a şutat la poartă, în minutul 26, dar Hitz a apărat. Goalkeeperul gazdelor a scos un alt şut al lui Olaru, după trei minute, pentru ca Zima să respingă şutul lui Shaqiri, în minutul 41. Zima a scos şi la Leroy, în minutul 45, iar după un minut Graovac a intervenit la Soticek. Asaltul elveţian s-a încheiat cu şutul lui Metinho, din al şaselea minut al prelungirilor, respins de Zima şi la pauză a fost 1-0 pentru Basel.

FCSB a egalat în minutul 57, după o fază frumoasă reuşită de Olaru, care l-a învins pe Hitz cu un şut superb, din careu. Elveţienii au preluat conducerea în minutul 73. Traore a şutat, nu foarte puternic, de la distanţă, mingea a lovit bara şi a deviat apoi în faţa porţii, după ce a atins piciorul lui Zima, iar Shaqiri a înscris. Hitz a intervenit la şutul lui Miculescu, în minutul 79, scăpând mingea în faţă, apoi scos la încercarea lui Bîrligea. FC Basel s-a impus, în cele din urmă, cu 3-1, după ce Ibrahim Salah a marcat în minutul 88, şi FCSB rămâne cu trei puncte în grupa din Liga Europa, pierzând al treilea meci consecutiv.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

basel fcsb europa league liga europa
