Rakow - Universitatea Craiova. Oltenii debutează în grupa Conference League
Joi seara porneşte la drum şi grupa de Conference League, iar Universitatea Craiova, reprezentanta României din această competiţie, dă piept, în runda inaugurală, cu polonezii de la Rakow, în deplasare, într-un joc care începe la 22.00, ora României.
Este, practic, cel mai important meci la Universităţii din această perioadă, în condiţiile în care este de aşteptat ca evoluţia din acest meci să dea tonul pentru parcursul oltenilor din toamna europeană.
Universitatea pare, însă, în pierdere de turaţie, după ce a pierdut cu Oţelul, la Galaţi, 0-1, şi a făcut doar egal, acasă, cu Dinamo Bucureşti, 2-2. Cu atât mai mult oamenii lui Mirel Rădoi ar avea nevoie de un rezultat favorabil pe terenul celor de la Rakow, acolo unde, însă, s-au înclinat formaţii precum Slavia Praga, 1-2, sau Gent, 0-1, iar Sporting Lisabona a obţinut doar un egal, 1-1, în 2023.
Casele de pariuri îi văd pe polonezi favoriţi, în special graţie plusului de experienţă la nivel continental, Rakow jucând peste 30 de meciuri în cupele europene, în ultimii patru ani.
În afară de duelul dintre Rakow şi Universitatea Craiova, joi seara se mai joacă în Conference League şi meciurile:
19.45, Dinamo Kiev - Crystal Palace
19.45, Jagiellonia - Hamrun Spartans
19.45, KUPS Kuopio - Drita
19.45, Lausanne - Breidablik
19.45, Lech Poznan - Rapid Viena
19.45, Noah - Rijeka
19.45, Omonia Nicosia - Mainz
19.45, Rayo Vallecano - Shkendija
19.45, Zrinjski - Lincoln Red Imps
22.00, Aberdeen - Şahtior Doneţk
22.00, AEK Larnaca - AZ Alkmaar
22.00, NK Celje - AEK Atena
22.00, Fiorentina - Sigma Olomouc
22.00, Legia Varşovia - Samsunspor
22.00, Shelbourne - Hacken
22.00, Slovan Bratislava - Strasbourg
