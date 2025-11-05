Rezultate Liga Campionilor, etapa a 4-a. Istvan Kovacs, personaj principal în meciul Liverpool - Real Madrid

Marţi seara s-au jucat primele nouă meciuri din etapa a 4-a a Ligii Campionilor la fotbal, iar partidele au avut de toate, goluri, eliminări, surprize şi un Istvan Kovacs apreciat pentru puterea de a lua câteva decizii la limită.

De departe cel mai aşteptat meci al serii a fost derby-ul dintre FC Liverpool şi Real Madrid, partidă condusă tocmai de o brigadă ce l-a avut la centru pe românul Istvan Kovacs.

Iar arbitrul central a fost personaj principal în două momente la limită. Mai întâi, în prima repriză, Istvan Kovacs a părut că trece cu vederea un henţ comis în careu de Jude Bellingham într-un moment în care mijlocaşul Realului a încercat să blocheze un şut de la distanţă.

Deşi a fost chemat să revadă faza pe video, Istvan Kovacs a rămas ferm pe poziţii, iar specialiştii susţin că decizia acestuia, de a nu acorda penalty, a fost una bună, în condiţiile în care Bellingham a încercat să-şi ferească braţul, iar balonul l-a atins mai întâi pe picior.

De asemenea, şi faza singurului gol al meciului, marcat de Alexis MacAllister, în minutul 61, a fost una cu cântec. Argentinianul a punctat din centrarea ungurului Dominik Szoboszlai, dar se afla într-o poziţie la limită. Deşi a fost chemat să vadă şi această fază pe video, Istvan Kovacs a validat golul, spre bucuria englezilor.

FC Liverpool - Real Madrid s-a încheiat 1-0, la capătul unei dispute dominate copios de gazde şi în care belgianul Courtois, portarul "galacticilor", a făcut adevărate minuni, păstrând proporţiile scorului în limite rezonabile.

Şi mai spectaculos a fost duelul dintre campioana europeană en-titre, Paris Saint Germain, şi formaţia germană Bayern Munchen. Aflată în mare formă în acest start de sezon, Bayern a dominat copios prima repriză a duelului de la Paris. A punctat de două ori, prin columbianul Luis Diaz, şi a ratat câteva ocazii importante.

Soarta meciului se putea schimba în prelungirile primei reprize, când acelaşi Luis Diaz a fost eliminat direct pentru o intrare dură asupra marocanului Achraf Hakimi, care nici nu a mai putut continua disputa.

Cu om în plus, Paris Saint Germain a forţat în repriza a doua, dar a punctat o singură dată, prin Joao Neves, astfel că Paris Saint Germain - Bayern Munchen s-a încheiat 1-2.

Pe lângă cele trei puncte pierdute, parizienii au pierdut şi doi oameni de bază. Înainte ca Hakimi să fie faultat grosolan de Luis Diaz, Ousmane Dembele părăsise şi el suprafaţa de joc din cauza unor probleme medicale.

În celelalte meciuri de marţi seara s-au înregistrat următoarele rezultate: Napoli - Eintracht Frankfurt 0-0, Slavia Praga - Arsenal Londra 0-3, Atletico Madrid - Royale Union SG 3-1, Bodo Glimt - AS Monaco 0-1, Juventus Torino - Sporting Lisabona 1-1, Olympiacos Pireu - PSV Eindhoven 1-1, Tottenham Hotspur - FC Copenhaga 4-0.

